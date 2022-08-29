非洲氣候周登場 氣候難民受關注

非洲在2050年將因氣候變遷產生1億的氣候移民，讓聯合國29日召開「非洲氣候周」商討因應作為，為期一周的活動將聚焦非洲因應嚴重乾旱、洪水的改善作為，還有如何減緩氣候移民危機，並連署要求富國協助非洲對抗氣候變遷，富國預計每年要給窮國8500億美元，才能讓非洲實施淨零碳排。

水源與糧食危機迫切

根據《半島電視台》報導，由聯合國主導的「非洲氣候周」研討會29日於加彭的首都自由市展開，聯合國表示，希望透過氣候周的討論，增加非洲國家因應氣候變遷的韌性，並兼顧低碳排經濟與環境保護。會中首先要關注的就是近年來非洲嚴重的乾旱與洪水。

在衣索比亞、索馬利亞與肯亞北部區域，乾旱持續困擾這些國家的發展，乾旱產生的缺糧讓索馬利亞3年內有25萬人死於饑荒，其中超過半數是兒童；在吉布地、衣索比亞、肯亞、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹與烏干達，超過8000萬人無法穩定獲得糧食，乾旱更讓衣索比亞等國共1620萬人無法獲得乾淨飲用水。

氣候變遷釀移民

《聯合國》提到，在南非，則遭遇史上規模最大的洪水，造成450人死亡、上萬人流離失所；氣候變遷造成的沙漠化、熱浪與暴雨也讓撒哈拉沙漠一帶的北非國家與薩赫爾地區國家，在2050年前恐有超過1億人口變成氣候移民，2100年時，非洲一年將有250天壟罩在致命的高溫天氣。

但非洲自1800年至今只貢獻全球約20%的碳排，因此非洲國家希望美加、歐盟等西方國家協助非洲減碳。根據非洲電信大亨伊布拉欣所創立的基金會統計，非洲已有4分之3的國家符合聯合國《永續發展13》的目標，但西方沒有國家願意加入，基金會呼籲西方也要負起減碳責任。

據聯合國估計，富國每年要給窮國8500億美元才能協助非洲淨零轉型，但目前每年只有給1000億，也讓48個非洲國家連署，要求西方在2030年前，每年給1.2兆美元的援助，以完成各國的永續發展目標（NDCs）。聯合國分析，許多非洲國家元首在沒見到資金挹注前，不願輕易發起減碳的轉型計畫，他們認為西方的金援是對非洲必要的補償。

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