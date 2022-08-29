G罩杯女大生吊單槓「長輩卡住」8秒狂晃片 火辣曲線讓200萬人看暈

澳洲人以他們的國民髮型「鯔魚頭」（the mullet）為榮，這種髮型把頭頂和兩側剪短，卻在後腦勺留長。鯔魚頭可以有很多變化，最極端的是把頭頂剃光。澳洲自2018年起每年舉辦「鯔魚頭」比賽，比誰的髮型最極端、最勁爆。最近「鯔魚頭」再度復興，原本只在鄉村流行，現在已打入城市和主流，運動員個個頭頂「鯔魚頭」，但因為太流行，已引起爭議，一些私立學校禁止青少年剪這種髮型，認為「不整潔和不傳統」，連政治人物都加入論戰，「鯔魚頭」是澳洲的驕傲還是笑柄？

2022-08-29 20:42