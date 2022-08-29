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G罩杯女大生吊單槓「長輩卡住」8秒狂晃片 火辣曲線讓200萬人看暈
日本25歲女大生娜娜茶（なな茶）分享一段短短8秒影片，她在公園做起吊單槓運動，沒想到意外發生了，娜娜茶「傲人的長輩」當場卡住，影片曝光後累積超過200萬次瀏覽。
娜娜茶本名千葉奈々希，是偶像團體「黒のシャーナ」的成員，擁有G罩杯超火辣身材的她，經常透過社群網站分享性感照片，近日這段「長輩卡住」的影片再度讓她引發話題討論。
@nanacha_0211
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娜娜茶身穿緊身運動裝，從側面角度看去，娜娜茶的火辣身材一覽無遺，為了拍攝一段示範如何吊單槓的影片，她爬上單槓後，「傲人的長輩」卻意外被卡住了，短短8秒的性感片流出立刻吸引男粉絲眼球，至今累積超過200萬人觀看。
今年8月中旬，娜娜茶曾合體AV女優深田詠美，兩人裝扮成兔女郎，在鏡頭前「搖晃抖奶」，讓不少娜娜茶的粉絲驚呼「難道要下海拍AV了嗎？」自從抖奶片爆紅後，娜娜茶便不斷以類似主題、用火辣身材為賣點博眼球。
@nanacha_0211
君も引っかからない？💗@深田えいみ♬ オリジナル楽曲 - あーちゃんと愉快な仲間達 - TGK-エンターテイメント
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