NASA阿提米絲計畫第1步 巨型登月火箭將首度試飛

中央社／ 佛州卡納維爾角28日綜合外電報導
美國太空總署的「阿提米絲一號」火箭預定廿九日從佛州甘迺迪太空中心發射。（法新社）
美國太空總署的「阿提米絲一號」火箭預定廿九日從佛州甘迺迪太空中心發射。（法新社）

美國佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的發射團隊花了最後1整天進行前置作業，準備29日按計畫進行國家航空暨太空總署（NASA）巨型次世代火箭首度試飛。

路透社報導，這是阿波羅（Apollo）計畫結束50年後，「阿提米絲」（Artemis）月球至火星計畫的第1砲。

NASA官員今天表示，所有系統似乎都準備好能在美東時間29日上午8時33分（台灣時間29日晚間8時33分）開始的2小時發射窗口時段讓火箭升空，氣象預報指有80%機會好天氣，但之後遞減為60%。

NASA「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務資深測試主任史波丁（Jeff Spaulding）表示：「從載具角度來看，至今一切都很好。我們很興奮，這個載具準備好了，看起來很棒。」

雖然發射地點的避雷針昨天在暴風雨中遭閃電擊中，史波丁說「沒看到地面系統有什麼讓我們擔心的地方」。NASA表示，太空船或發射設備沒有受損。

獵戶座太空船（Orion）和太空發射系統巨型火箭總高98公尺，火箭頂端是NASA獵戶座太空船的座艙，由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造。根據設計，該座艙進入太空後會從火箭分離，載著人類朝月球飛行，並與另一艘太空船會合，將太空人帶往月球表面。

而29日的任務名為「阿提米絲1號」，太空發射系統上的獵戶座太空船座艙將在無人搭載的情況下發射，繞月飛行42天後於海面濺落返回地球。這場試飛是為了測試兩個載具的能耐，之後目標在2024年載太空人飛往月球。

如果兩次任務成功，NASA放眼最早在2025年讓太空人再度登上月球，其中可能會有首位女性，但許多專家認為時程可能更晚。

上次人類登月是1972年阿波羅17號（Apollo 17）2名太空人。

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