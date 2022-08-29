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飛機飛一半…機師「空中互毆」呼巴掌 同事全程監視陪飛

聯合新聞網／ 綜合報導
一架從瑞士日內瓦飛往法國巴黎的法國航空飛機上，2名機師竟在「半空中互毆」。照片為空中巴士A320NEO飛機示意圖。（空巴官網）
一架從瑞士日內瓦飛往法國巴黎的法國航空飛機上，2名機師竟在「半空中互毆」。照片為空中巴士A320NEO飛機示意圖。（空巴官網）

一架從瑞士日內瓦飛往法國巴黎的法國航空飛機上，2名機師竟在「半空中互毆」，直到其他機組員聞聲阻止後才結束衝突，目前法航已針對此案展開調查，2人目前皆已被停職。

根據彭博社（Bloomberg News）報導，今年6月時，一架由日內瓦飛往巴黎的空中巴士A320班機起飛不久後，機長和副駕駛之間突然發生爭執，其中一人疑似出手揍對方或呼對方巴掌，之後拽住對方衣領，導致衝突進一步爆發。

兩人的衝突聲音被其他機組員聽見後，立刻進入駕駛艙試圖阻止，這場意外很快化解，其中一名組員在接下來的飛行過程中全程待在駕駛艙內，以避免兩人再次發生衝突，最後班機順利降落目的地。

法航發言人證實這起事件，然而兩人目前已經被停職，目前正在等待管理階層相關部門進一步針對兩人的「不當行為」做出處分。

空中巴士 機師 法國

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