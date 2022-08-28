國際海洋保護陷僵局 環團憂時間不多

海洋保護未能取得共識！聯合國日前於紐約召開跨國保護海洋的協議，但各國政府在捕魚權、資助開放中國家等議題上，未能達成共識，最後仍以失敗告終。環保團體人士表示，「海洋已經沒有辦法再等了」，呼籲應召開緊急會議，加速談判的進度。

協商以失敗告終

《BBC》報導，1982年的《聯合國海洋法公約》則規定沿海國專屬經濟區、領海以及內水以外的海域是「公海」，所有國家都有權捕魚、運輸與進行研究。公海佔據超過6成的海域，但卻僅有1.2%受到保護。

尤其當過度捕撈、氣候變遷的問題日益加劇時，海洋生物面臨到愈來愈大的威脅。對此，168個國家齊聚一堂討論「建立海洋保護區」、「改進環評」、「向發展中國提供資金與建設」與「共享海洋研究成果」，盼能藉此緩解對海洋的破壞。

各國缺共識

包括英國在內的70多個國家在開會前就已經聲明「將全球30%的海洋納入保護區」，限制捕魚量、航道路線與深海採礦等活動。但各國在捕魚權、向開發中國家提供資金的議題上卻沒有共識。海洋保育人士卡蘭指出，早在1982年的條約就明訂，要向開發中國家提供支持，但此承諾沒有兌現，導致開發中國家愈來愈不信任這些條約。

環團急呼籲

《衛報》報導，綠色和平組織表示，這次會議無法達成共識就意味著，各國還需要進一步的談判，研判很難在2022年就敲定條約，保護海洋的進程也會因此而推遲。

綠色和平組織成員梅勒強調，如果不快點落實保護海洋的措施，將危及「全球數十億人的生計與糧食安全」。

世界自然基金會國際理事蘭貝蒂尼表示，聯合國成員們應該同時支持跨國保護海洋的協議。她指出，因為公海不屬於任何人，所以許多國家在上面肆無忌憚的開採，更沒有人需要負起責任。

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