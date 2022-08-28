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日本月球無人登陸器將升空 最大難關是降落

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的月球登陸器OMOTENASHI近日將升空，因為是全球最小機體無法「軟著陸」，使用減速到一定程度衝撞月球表面著陸的方式成最大難關。

日本時事通信社報導，日本最近出現發射月球表面探測機的熱潮，打頭陣的是日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型機體OMOTENASHI（日文意思為款待）。

作為以人類再度登上月球表面為目標的「阿提米絲」（Artemis）計畫首項任務，新型火箭太空發射系統」（Space Launch System）預計8月29日在美國發射升空；OMOTENASHI將搭上SLS展開日本首度的登陸月球表面與探測任務。

日本過去曾在1990年發射繞月人造衛星「飛天號」、2007年再發射繞月人造衛星「月亮女神號」（暱稱輝夜姬），兩者同屬繞月探測機，在完成任務後墜落月球表面。

日本至今並無透過控制探測機速度與場所登陸的前例，也沒有在月球表面進行過觀測或探測的前例。

OMOTENASHI是全球最小型的月球無人登陸器，長寬高分別為37公分、24公分及11公分，重量約13公斤；在跟SLS分離後，將在測量放射線同時花數天時間飛向月球。

OMOTENASHI此次任務的最大難關在於降落。由於在太空中以超高速飛行，如果不減速就降落月球表面的話，著陸時的強烈衝擊將損壞探測機。

一般來說，降落前需透過強力的火箭引擎減速達成「軟著陸」，但機體小型的OMOTENASHI是不可能搭載強力引擎。

因此，JAXA方面目前採取的方式，是透過小型固體燃料火箭讓OMOTENASHI減速到時速180公里來撞擊月球表面，再利用損壞時能吸收衝擊的材質來保護置於內部的觀測機器。這種著陸方式也被稱為「準硬著陸」。

除了JAXA，日本太空新創企業也將進行月球表面探測。總部位於日本東京的ispace公司，預計最快今年11月藉由美國太空探索科技公司（SpaceX）發射的火箭，讓月球登陸器升空。

總部同樣位於東京的Dymon公司，也計畫在2022年度內（2023年4月前）要發射的美國登陸器上，搭載小型探測車YAOKI。

此外，JAXA預計在2022年度內讓以登陸月球神酒海為目標的探測機SLIM升空。JAXA希望利用至今累積的精密導引技術，讓SLIM可以在誤差100公尺左右範圍內進行精準登陸。

每日新聞報導，這次搭乘SLS除了OMOTENASHI月球登陸器外，還有EQUULEUS月球探測機。不同於EQUULEUS不登陸月球，OMOTENASHI如果成功登陸月球表面且主體無損壞，能把電波送回地球的話，將成為全球最小且日本第一個月球登陸器。

日本 太空 火箭

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