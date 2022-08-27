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印度16歲少女遭2表哥性侵虐打致死 祖母欲制止也遭侵犯

香港01／ 記者李納德／報導
印媒指1名16歲少女為兄妹節而寄住叔叔家，沒想到卻被2名表兄性侵虐打致死。示意圖／Ingimage
印媒指1名16歲少女為兄妹節而寄住叔叔家，沒想到卻被2名表兄性侵虐打致死。示意圖／Ingimage

為紀念兄妹情誼節日遠道而來，少女竟被表兄性侵殺害！印度發生令人髮指的性侵殺人案，1名16歲少女早前由孟買去到中央邦叔叔的家參加印度教節慶「兄妹節」，豈料竟被2名表兄性侵虐打，連續輪流性侵及毆打數天，少女的祖母一度出手制止，竟亦被其中1人性侵。慘被蹂躪虐打至重傷的少女，於本月19日送往私家醫院救治，翌日已宣布死亡並且立即下葬，其父見女兒未婚即被埋葬異地起疑，祖母其後爆出事件真相，母子隨即報案。警方指其中1名嫌犯已被捕，另1人仍在逃，同時會對涉事私家醫院的職員展開調查。

兄妹節（Raksha Bandhan，又以保護繩聞名）是印度傳統節日，用來紀念兄弟姊妹間的情誼，今年於8月11日舉行。當地傳媒報導，遇害少女當日為了過兄妹節，由馬哈拉施特拉邦首府孟買去到中央邦賈巴爾普爾市（Jabalpur）的叔叔家，至本月20日卻突然因「內傷」死亡葬在當地。

警方消息指，少女在8月13日被2名表兄盯上，當天首次性侵少女並毆打她，2人持續數天對少女輪流性侵、毒打，其間少女的祖母曾出手制止，竟亦被其中1名犯人性侵。至本月19日，重傷的少女才被送到當地1家私家醫院，惟翌日已宣告不治，疑死於內傷，同日急急埋葬於市內。

由於少女未婚就突然死亡且被埋葬，父親開始對侄兒起疑，其後他的母親、亦即少女的祖母揭露2嫌犯的獸行，稱自己亦在制止過程中被性侵。母子於本月23日報案，警方同日已挖出少女遺體，正等待驗屍報告，同時亦為受害祖母做醫學檢查，發現她確曾被性侵的證據。

警方表示，案件將按印度刑法及保護兒童免受性罪行法（POCSO）處理，2嫌犯將被控性侵等罪，他們年約21至22歲，其中1人已被捕，另1人仍然在逃。目前全案仍然在查，警方將盤問接收受害人的私家醫院職員。

兄妹節（Raksha Bandhan，又以保護繩聞名）是印度教傳統的重要節日，「Raksha」在梵文中有「保護」的意思，家族內的女性會為兄弟的手腕綁上有護身符作用的手繩或線圈，表達兄弟娣妹間的關懷及祝福，同時也象徵兄弟許下永遠保護姊妹的承諾，家人聚首一堂享受點心美食。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 性侵 殺人

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