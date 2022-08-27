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泰國電價飆升 總理喊話「學佛法解困」！被僧人狂吐槽

香港01／ 房伊媚
泰國總理巴育，攝於22日。法新社
泰國總理巴育，攝於22日。法新社

泰國能源監管委員會（ERC，暫譯）8月15日宣布，已批准將9月至12月的電價上調18%。在電價飆升、民眾經濟負擔加重的情況下，總理巴育（Prayuth Chan-ocha）8月16日籲民眾藉學佛法來解困。有僧人17日指，兩者根本無關。

根據新電價規定，泰國9月至12月的電價會是每度電4.72泰銖（約1.03港元），創下當地新高。在能源和糧食價格急升、生活成本上漲的情況下，很多人的生活捉襟見肘，面臨三餐不繼的困境。

巴育此時不但沒安慰民眾，反而建議他們透過學佛法自行「脫苦海」。巴育8月16日出席內閣會議後談及電價飆升的問題，他說：「去學佛法。研究四聖諦並問自己：什麼是苦難？如何解決（苦難）？再看看結束苦難的方法。」

暖武里府（Nonthaburi）一間寺廟的住持Phra Phayom Kalayano不同意巴育的觀點。他說：「能源價格上漲與四聖諦有何關聯？民眾正受苦，他們不希望電費變得更貴。有些人負擔得起，那些人不會受苦。但有些人會受苦。」

Phra Phayom Kalayano表示，電價上漲，但民眾收入沒增加，這造成痛苦。他指電是必需品，那些負擔不起不斷上漲的電價的人將遭受不成比例的痛苦，因為他們根本無法支付電費，然後他們的電力會被切斷，沒有電，很難做事。

泰媒Thaiger於8月18日稱，當一個人成為佛教僧侶時，他們選擇「不理世俗事務」，即不干涉政治，惟當僧侶選擇越過這條線、就極難應付的生活成本發聲時，顯示情況不妙。

延伸閱讀：

泰國總理巴育遭停職 副總理暫代職務 巴育仍可循兩途徑-復位

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文章授權轉載自香港01》

電價 泰國 香港 佛教

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