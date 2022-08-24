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前任女友住隔壁…老公頻頻幫修樹、搬家具 女氣炸：自家浴室壞了不修

聯合新聞網／ 綜合報導
丈夫常跑到鄰居家幫忙，卻遲遲不修自家浴室。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
丈夫常跑到鄰居家幫忙，卻遲遲不修自家浴室。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

前任女友住在隔壁，丈夫還頻頻登門拜訪，氣得這名女子上網PO文求助。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Mumsnet上發文抱怨，自己家裡的浴室已經壞了很久，但丈夫始終沒有打算要修理。更令她生氣的是，隔壁女鄰居常常要求丈夫幫忙修樹、整理籬笆、搬家具等等，丈夫都二話不說的伸出援手。

且這名女鄰居曾和丈夫有過「短暫的戀情」，因此女子更加不高興，認為丈夫對於鄰居的要求總是照單全收，卻連自己家的浴室都沒修好。她在文中提到全家人「已經好幾個月沒有好好洗澡了」，但丈夫的閒暇時間卻都用來打Xbox。兩人育有一個剛學走路的孩子，但丈夫也鮮少幫忙照顧孩子。

女子試著跟丈夫溝通，直接詢問丈夫為何寧願幫助鄰居，卻不關心家裡的事務。沒想到丈夫竟說是女子「太沒自信」，並提到自己只是對鄰居友善、伸出援手。不僅如此，丈夫還說女子這麼做很荒謬，讓人很有壓力。

女子上網求助，想知道自己到底該怎麼跟丈夫溝通。許多網友為女子說話，認為丈夫對於家庭太不上心。有網友留言說「丈夫是在操縱你，讓你覺得你有錯，但是你沒有瘋」。另一名網友則說公平起見，丈夫不做家務，那妻子就也什麼都不要做，「告訴他反正要喝茶鄰居會泡」。還有一名網友則建議女子應該直接登門告訴鄰居，不要再要求丈夫去她家做任何事。

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