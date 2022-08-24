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芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

帳戶突然多了2300萬主動要求更正 他得知真相後「嚇到發抖」

聯合新聞網／ 綜合報導

圖擷自《堪薩斯城之星》
圖擷自《堪薩斯城之星》

如果發現帳戶裡突然多了一筆鉅款，你會是驚喜還是驚嚇？！美國一名老翁近日發現帳戶裡突然多了一筆鉅款，以為帳戶出了問題，卻被告知是中了頭獎，讓老翁嚇到發抖，睡不著覺，不敢相信這是真的。

根據《堪薩斯城之星》（The Kansas City Star）報導，美國密西根州一名78歲老翁威廉張伯倫（William Chamberlain Jr.），近日查詢自己的彩券帳戶時，發現多了一筆75萬美元（約新台幣2271萬元）的款項，直覺不對勁，當下告訴妻子「帳戶中的餘額出了問題」。

老翁於是在8月15日致電密州彩券公司，告知自己的帳戶有問題，沒想到彩券公司人員卻說，不是帳戶問題，是老翁贏得了3天前開出的Fantasy 5頭獎，中獎號碼為01、06、26、28、29，獎金有75萬1265美元。

據報導，老翁表示自己彩券帳戶內原本只有21美元（約新台幣635元），那時看到Fantasy 5的頭獎金額累積越來越高，所以就買了3張5美元的彩券試試運氣，沒想到竟會真的中了頭獎。

老翁表示在得知中獎後，整個人嚇到一直發抖，也無法入睡，直到領獎這刻，都還不敢相信這是真的。至於要如何運用這筆意外之財，老翁決定用來支付帳單，剩下的錢會好好存起來。

彩券 頭獎

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