心理師解謎：為什麼在這社會上，有些人特別容易被詐騙？

雖然柬埔寨的新聞一報再報，但還是依然有人要去，這些人是執迷不悟？還是被詐騙者的心理不一樣？

隨著柬埔寨（Cambodia）打工的詐騙事件愈來愈猖獗，殘酷的真相也不免令人心惶惶──詐騙集團打著高薪、無經驗可、包吃包住的優渥待遇，好似沒有什麼夢想是不能在異鄉實現的，只是很多年輕人可能從沒意識到，他們這一趟出國，可能永遠沒辦法返鄉……

在這類型於柬埔寨等東南亞的工作機會裡，工作產業不外乎賭場、博弈、線上遊戲，被害者只要一抵達金邊，便會有專人收走護照和手機，再走特殊通道直接通關，就這麼非常有效率的被載往美其名是經濟園區的詐騙聖地。

在人生地不熟、語言不通、軍事化管理、警方貪汙、沒有任何聯繫管道的背景下，基本上一切都只能聽天由命──不僅當初說的各種豐沛條件全部都是幌子，男性不服從會被毆打、女性則會遭性侵，受害者還會被當成人球般層層轉賣，待沒利用價值時還可能被活摘器官，真想脫身，還得支付大筆贖金。

被詐騙者的心理 其實早已被蒙蔽

你一定會好奇，為什麼當新聞報的如此甚囂塵上、警方苦口婆心的在機場舉標語勸導時，依然還是有人執迷不悟、一意孤行的要前往柬埔寨，雖說每個人都有自由選擇的權利，但這些堅持要去的人，心底究竟在想什麼？

加利福尼亞州立大學心理學教授、心理師路易斯維加（Luis Vega），曾對這些容易被詐騙的人進行心理分析，探究某些人為什麼容易被騙、以及為什麼很難從泥沼中覺醒的迷思。

值得一提的是，一般人往往都認為，被詐騙者可能都是因為家境窮困、缺錢花用，但實際上並不如此，因為很多被詐騙的人，其實家境和學歷都不算差。

以下是被詐騙者基本上共通的現象：

1、缺乏足夠知識和心理脆弱

「雖然在這世界上，每個人都可能有機會成為受騙者，但只有容易上當的人，才會一直被設定為攻擊的目標。」路易斯維加表示，有幾個心理因素，容易使一個人成為理想的詐騙受害者，首先是對騙局的主軸缺乏了解。

舉例來說，為什麼人們很少在新聞上看到銀行、金融從業人員被投資理財、虛擬貨幣的話術欺騙，那是因為他們對相關產業有足夠的理解；反之，像柬埔寨詐騙案的受害者，他們基本上都對柬埔寨的現況缺乏認知，甚至根本不瞭解該國的經濟狀況，在各種包裝條件和博取信任、利用人性貪婪弱點的鼓譟下，便深陷陷阱而不自知。

路易斯維加統整了各種騙局成功背後，當中最關鍵的因素：

˙對於詐騙者沒有任何警覺性，甚至朋友勸導他，他還會認為朋友是刻意要阻饒他成功的機會。 ˙通常是單身，或是交友狀況破碎，在感情需求方面有很大的期待，且心理脆弱、很容易信任他人，這種人非常容易受到愛情相關的詐騙。 ˙在大部分情況下，他們也不會對外求援或透露任何訊息，別人也不太有機會理解他遭遇什麼困境。 ˙他們往往把詐騙者當成自己人、是個想介紹賺錢機會給自己的朋友，也由於詐騙集團的舌燦蓮花，基本上都能讓被害者彷彿洗腦般信任，親友苦勸也沒有用。

2、承諾和信任

詐騙者一旦發現大魚可能上鉤了，就會一步步將其引誘到自己處心積慮所織的網中，很特別的是，只要受害者已經上當了，他們很少有機會能夠逆轉情勢，反而是一步步走向根本可以提前避免的深淵。

心理師分享了一個案例，在一個詐騙案中，一名女子多次到銀行去匯款給詐騙集團，為了避免銀行行員起疑，她選擇用每次都小筆小筆的款項匯到指定帳戶，並聲稱這些匯款沒有任何問題。也許你會詫異：這怎麼可能發生？但她的故事確實是眾多詐騙案中的一個縮影。

專家解釋，「在這個社會上的詐騙故事裡，一旦受害者點頭說是，就很難再回頭說不，因此，只要能成功誘騙到第一個步驟，詐騙集團就很容易循循善誘地勾引第二步、第三步，甚至反覆持續執行。」它會變成一種習慣，像是在遵循一個腳本，若採取行動便很難脫身。

像是在詐騙案裡，當受害者已經匯出一筆款項後，就會認為要匯更多的錢才有可能回本，等到花光了老本才驚覺事態嚴重。

3、不願意尋求幫助

對一般人來說，你可能會納悶：為什麼他們都不尋求幫助？但被害者往往都不這麼想。

路易斯維加說，被詐騙者往往在壓力的狀況下，理性的頭腦會進入一種休眠的狀態，對於旁人的勸阻或建議，基本上都聽不進去，就算他們其實已經很緊張。

不僅如此，就算被害者真正意識到事情已經不對勁時，基於羞恥和尷尬，還有之前不認同別人建議的強硬心態，這會阻止他們主動尋求幫助，最後導致事情演變到一發不可收拾的地步。

專家說，「詐騙集團就像是掠食者，一步步靠近他們的目標，讓對方保持順從、信任和服從命令，最後再張起大口吞下，在心理上，被害者甚至完全不知道這起惡夢是怎麼開始的。」就像是那群自願前往柬埔寨的人，往往都是抵達以後才發現天不從人願。

他建議，「如果真的遇上可能是詐騙的訊息，最好是先提高警覺，並且封鎖、斷絕聯繫，再做任何決定前，先諮詢家人和朋友的建議，千萬別自己一意孤行。」

（本文出自2022.8.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）