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泰女喝爛醉 一口咬掉遊客右耳吞下肚

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名22歲喝醉酒的性工作者突然咬一名正在乘坐敞篷車的55歲遊客右耳，還把耳朵吞下肚。圖擷自The sun
泰國一名22歲喝醉酒的性工作者突然咬一名正在乘坐敞篷車的55歲遊客右耳，還把耳朵吞下肚。圖擷自The sun

泰國一名22歲喝醉酒的性工作者突然跳上車，咬著一名正在乘坐敞篷車的55歲遊客右耳，嚇得同行的其他乘客紛紛尖叫，而被攻擊的乘客，也因此失去一大部分的右耳。

根據《太陽報》報導，這名喝爛醉的22歲女子，突然在車子停紅綠燈時跳上車，車上乘客除了這如其來的舉動嚇一跳，更嚇人的是，這名女子突然咬了車上的55歲乘客的右耳，且還把咬下來的耳朵吞下肚，而被咬耳朵的男子則在一旁痛苦哀嚎。

隨後犯下罪行的女子試圖逃跑，而受傷的男遊客則在大量流血，一旁的警察試圖用繃帶暫時替男子包紮，並緊急將他送往醫院治療。

警方談起這場意外攻擊表示，這名女性將被起訴，已經有許多目擊者作證，受害者也希望能起訴這名女性，而目前還不清楚該女的犯罪動機。

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