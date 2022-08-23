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咖啡店要求女員工生理期貼貼紙「避免情緒摩擦」 網轟：這是羞辱吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡店經理要求女同事在經期時貼貼紙，好方便知道他們的心情。(ingimage)
咖啡店經理要求女同事在經期時貼貼紙，好方便知道他們的心情。(ingimage)

一名咖啡店經理在廣播節目透露，店裡的女性員工因經期期間總是情緒緊張，容易工作上有摩擦，因此請女員工在生理期間都貼上紅色貼紙，以便確定知道女性員工們何時需要多點空間。此話一出驚動許多聽眾，也讓大家難以理解，認為這對女性來說是種羞辱，而咖啡店老闆也因此被貼上厭女標籤。

根據《太陽報》報導，名為安東尼（ Anthony）的店經理分享了這項有爭議的做法時表示，因為女同事在經期期間總是情緒很緊張，而他所雇用的員工有些摩擦，經過排解後發現，女同事說因為生理期關係，情緒總是會容易緊張，才容易有摩擦。

安東尼表示，人們很難理解身邊人在某些時候，正在經歷一些不舒服的時刻。為了避免摩擦，他只好想出貼紅色貼紙的主義，透過貼紅貼紙方式，讓身邊的人知道女同事們正在經歷一段需要多被理解的空間。

訪問的廣播主持人聽到安東尼的分享後相當震驚，也不禁問：「貼紙多大呢？」，安東尼則解釋，它是一個小笑臉，貼起來相當友善。而有聽眾反問，這不是會讓客人知道女員工的經期嗎？

安東尼則笑回，我們學開車上路時，汽車上都會貼一個「L」字牌，這不是為了駕駛自己的利益，而是希望周遭的人給他們一些空間，而不是按喇叭造成壓力。同樣地，請女同事經期時貼貼紙，也是同樣道理。

雖然安東尼如此解釋，但仍有聽眾與來賓對此想法難以接受，認為這有點針對且羞辱女性，更有不少聽眾聽完此集後，去電抗議表示該咖啡店經理是厭女症。

生理期

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