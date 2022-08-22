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台女赴韓當練習生追夢 娛樂公司卻要求每周交內衣照遭警方調查

香港01／ 成依華
一名來自台灣、20多歲的練習生接受YTN電視頻道訪問，控訴公司代表不合理地要求練習生拍攝內衣照（影片截圖）
一名來自台灣、20多歲的練習生接受YTN電視頻道訪問，控訴公司代表不合理地要求練習生拍攝內衣照（影片截圖）

韓媒報道，韓國某娛樂經紀公司涉嫌自4月起要求旗下練習生每周自行拍攝自己只穿內衣的照片，然後上傳給公司，聲稱為了協助練習生控制體型。控訴者包括一名20多歲、來自台灣的練習生，韓國警方已介入調查。

韓聯社電視台（YTN）報道，該娛樂經紀公司代表A某要求女練習生每周二前拍攝身體前、後、側面的全身照片，然後透過網絡傳給公司，且要在測量大腿、腰及手臂後，報告腰圍、大腿圍、手臂圍的數字。

報道指，A某會向練習生稱「當K-pop偶像不是一件容易的事情」，要求對方遵從，若練習生連續兩周穿上相同顏色內衣的照片，他還會追問「是不是上周的照片？」

一名來自台灣、20多歲的練習生在接受韓媒採訪時稱，擔心拍攝照片傳給公司後，日後照片有流出的風險，「我不知道那些人會用在哪裏。」她又指曾向親戚訴苦，對方也稱「太奇怪。」她最後沒有傳送照片。

報道指，A某主張此舉是為了縮短女團的出道準備時間，協助她們控制體重與體型，且得到練習生的同意，指「完全沒有性意圖。」

報道指，部份練習生舉報後，警方介入調查，並到該企業辦公室取得公司代表的手機和電腦，以此取證。韓國仁川警察廳目前已確認正在調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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