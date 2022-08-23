業者推藍莓與無花果口味披薩 網友不買單直呼：我要吐了

知名冷凍食品公司Chicago Town推出新的藍莓口味與無花果口味的披薩，此舉恐將激怒許多披薩愛好者，包含名廚戈登（Gordon Ramsay）與吉諾（Gino D'Acampo），因為在此之前，兩位大廚曾放話，披薩上面不該有鳳梨。

根據《鏡報》報導，Chicago Town今夏推出兩種水果口味的披薩，除了藍莓之外，還有無花果口味且淋上蜂蜜。該公司發言人表示，他們的品牌宗旨力在尋求新穎且令人興奮的概念給消費者，因此他們總是關注最新口味趨勢。

過去夏威夷口味披薩是希臘移民Sam Panopoulos於1962年，在加拿大所研發，但從那之後都一直存在爭議，但2017年的一項民調中顯示，有82%喜歡鳳梨，但只有53%的人接受可放在披薩上。

以毒舌著名的主廚戈登，以及英國電視名廚吉諾都曾在節目上公開表示，沒有人會把鳳梨放在披薩上。來自義大利的吉諾更說，鳳梨永遠不應該放在披薩上，在義大利這並不存在。有網友看到藍莓與無花果口味的披薩，不禁留言：「我要吐了」。