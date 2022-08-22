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在富士山頂叫得到「披薩」！外送員花近6小時爬上第一高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本達美樂披薩外送員，近來花了5小時爬上富士山最高峰外送披薩。圖擷取自YAMAP
一名日本達美樂披薩外送員，近來花了5小時爬上富士山最高峰外送披薩。圖擷取自YAMAP

現代外送餐飲越來越普遍，各餐廳及平台也不斷推陳出新，積極擴大自家的營業區域。近來有日本網友發現，甚至有披薩業者的外送服務範圍，居然擴展到了日本第一高山「富士山」的山頂上。

日本twitter網友「fatmanairsoft」近來分享一張照片，表示他在8月20日到富士山登山時，撞見一位達美樂披薩的外送員，讓他感到非常驚訝，直呼「居然有人在這叫了達美樂外送」。而除了他之外，也有其他twitter網友目擊到這位披薩外送員。

在眾人的抽絲剝繭下，發現這位披薩外送員，是一位暱稱為「うまなみ」的網友。根據這位網友在登山網站「YAMAP」所留下的紀錄，他這一趟外送行程總計跑了8公里遠，從早上7點38分出發，到下午1點27分抵達富士山最高峰「劍峰」，全程一共花費了5小時49分。雖然披薩本身只有3776日圓（約相當於新台幣834元），但據說運費卻高達4萬日幣（約相當於新台幣8838元）左右。

其他網友們也紛紛表示「不懂為何會想在那裡叫披薩」、「也不是不能理解想在山頂吃披薩的心情啦」、「我也有看到他，心情感覺超複雜的」、「想起了遊戲『死亡擱淺』」、「雖然鞋子還行，不過其他裝備太輕便了吧」、「看著他的背影都覺得有點哀傷」、「運費意外還滿便宜的」、「這店員也是登山客啊」。

富士山 外送員 達美樂

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