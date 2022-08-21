熱浪掀乾旱潮 水運斷鏈恐肇經濟危機

「金石流、土山焦」，熱浪重擊全球經濟！各地的主要河流都因為高溫出現乾涸危機，導致水力發電量能銳減，水運物流斷鏈與水庫水量告罄等影響。同時，美、中、歐三大經濟體都正為國內經濟焦頭爛額時，熱浪還迫使各國不得不做出節水、節電等要求，凡此均重創企業產能。

熱浪只會更頻繁

《CNN》報導，美國正面對高通膨與連續升息造成的負面作用；歐洲最新的預測經濟成長率則下修到只有1.5%；中國仍面臨著房地產危機與新冠清零政策的壓力，今年的熱浪與乾旱更加劇三大經濟體的壓力。

熱浪讓包括長江、多瑙河、萊茵河與科羅拉多河等世界主要的大河都出現乾涸危機，不僅阻礙貨物運輸，更擾亂灌溉系統。同時，《BBC》報導，缺乏水資源的狀況下，水力發電產量告急；同時，需要大量水資源冷卻的核電廠也紛紛停機，加上俄烏戰爭引發的能源價格飆漲，讓電力供應更加吃緊。

但此次熱浪事件可能只是開頭，倫敦經濟學院氣候學家沃德強調，「我們不該再對熱浪事件感到驚訝」，因為研究資料顯示，熱浪將成為一種趨勢，在世界各地更加頻繁、強烈的出現。

掀產業的骨牌效應

牛津經濟研究院學者梅茵表示，極端天氣造成的骨牌效應，恐怕難以想像。如中國四川工廠因為節電的需求而停產，但該地區為半導體與太陽能板的重要產地，限電措施恐打擊了國際上許多大型科技企業。此外，四川也是中國鋰礦的主要產地，是電動車主要的材料之一。

熱浪讓許多河流面臨乾涸的危機，如水位不斷下降的德國萊茵河是該國糧食與煤炭等產物的通道，但因為礦物或建材等物品無法送達目的地，再加上勞動力短缺的狀況，國內產業遭逢生存危機，德國工業聯合會主席羅許坦言，如果狀況持續如此，「化工與鋼鐵工廠倒閉，只是時間的問題。」

另外，美國近75%的農民都表示，乾旱正在破壞他們的收成，已經嚴重到會影響生計的程度。雪上加霜的是，美國西部水庫的水量正告罄，該國政府更祭出強制性節水措施。

學者沃德呼籲，各國應對水庫、發電廠等基礎設施進行升級投資，否則在面對熱浪頻傳時，成本只會不斷飆高。

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