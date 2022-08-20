印度再傳恐怖意外！6歲童坐機車遭風箏線割喉 父母見慘況崩潰

印度再發生風箏線殺人事件！一名6歲男童乘坐家人駕駛的機車時，站在機車前方踏板的他突然被風箏線纏住脖子，割破喉嚨流血，緊急送院但傷勢太嚴重不治，在父母面前慘死，震驚崩潰。

綜合當地媒體報導，事發於周二（8月16日），男童父親德魯夫（Dhruv Giri）表示，當時駕駛機車載妻子及2名兒子前往杜格里（Dugri），妻子及小兒子坐在後座，6歲大兒子達克什（Daksh Giri）則站在前方腳踏板處，沒想到駛到吉爾運河橋（Gill Canal bridge）時，達克什突然被風箏線纏住脖子，割破喉嚨出血。

達克什之後被送院搶救，惟傷勢過重搶救無效不治，慘死在父母面前。當地警方表示，目前已按「疏忽致死」罪起訴未公開身分的嫌疑犯，案件仍在調查。

該事件是一周內印度第2宗被報導的風箏線割喉致死事件。本月11日，35歲男子庫馬爾（Vipin Kumar）駕駛機車載著妻子及8歲女兒外出時，被風箏線割喉，噴血重摔在地，送院搶救不治，當時坐在後座的妻女目擊事件，情緒崩潰。

據報，放風箏是印度許多節日的流行活動，後來名為「Manja」的廉價合成線此時從中國湧入印度市場，由於其外層塗有玻璃粉，令風箏線更加鋒利強韌，部份人更藉此嘗試鋸斷其他人的風箏線，令活動變得愈來愈危險。

6歲男童達克什（Daksh Giri）乘坐家人駕駛的機車時，被風箏線纏住脖子割破喉嚨流血，緊急送院但傷勢太重不治。圖／網路圖片

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文章授權轉載自《香港01》