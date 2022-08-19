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崩潰！競標倉庫「尋寶」打開驚見多具碎屍 原主人疑是連環殺手

香港01／ 布萊恩
法醫則正確認實際上有多少名受害者被殺。圖／翻攝自香港01
法醫則正確認實際上有多少名受害者被殺。圖／翻攝自香港01

拍賣會貨品無奇不有，連肢解了的屍體都買到？紐西蘭有家庭在拍賣會上投到無人認領的廢棄迷你倉（或儲物櫃，storage locker），回家打開發現裏面竟然有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。警方調查後追緝迷你倉庫原持有人，懷疑是連環殺手，法醫則正確認實際上有多少名受害者被殺。

綜合外媒報導，這場拍賣會上周在紐西蘭奧克蘭（Auckland）舉行。由於事前不可查閱迷你倉裏面的物品，故投得這個廢棄迷你倉的家庭回家後，打開倉門迎接「寶物」時，才發現了驚嚇恐怖一幕 ── 裏面的行李篋藏有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。

紐西蘭有家庭在拍賣會上投到無人認領的廢棄迷你倉，回家打開發現裏面竟然有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。圖／翻攝自香港01
紐西蘭有家庭在拍賣會上投到無人認領的廢棄迷你倉，回家打開發現裏面竟然有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。圖／翻攝自香港01

警方起初懷疑該家庭有份涉案，但之後已排除他們的嫌疑。目前警方循謀殺方向調查，正追緝這名懷疑「連環殺手」，法醫則在確認實際上有多少名受害者。

目擊事件的鄰居表示，當日看到至少有3部靈車來到現場，還聞到惡臭，不清楚迷你倉內到底藏有多少具屍體，又說「我為這家人感到難過，因為他們完全與兇殺案無關」，並重複「太可怕了！太可怕了！」

據報導，拍賣的廢棄迷你倉，是因相關公司客戶未支付租金，故以此方式作回收金錢。按當地規定，如果3個月未付租金，迷你倉就會被拍賣，拍賣時競投買家不可打開迷你倉任何箱或行李，遂投得前都不知內藏什麼，但仍有不少人會藉此「尋寶」，沒料到會發生今次可怕事件。

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文章授權轉載自《香港01》

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