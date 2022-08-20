遺體成塊被丟在多處 「福岡OL分屍遺棄案」高懸12年未偵破

日本在2010年三月，曾經發生過一起名為「福岡OL死體遺棄事件」的案件。一位藥品公司的32歲女職員諸賀禮子遭到分屍，散落在博多各處地區。然而案件至今雖然已經過了12年之久，不過仍未找到兇手究竟是誰，因而成為一宗懸案。

根據日本媒體「文春Online」報導，2010年3月15日的下午3點15分左右，有民眾向警方通報，在博多西區海岸發現了一個「不知道是動物還是人類」的臀部殘骸。警方在DNA鑑定下確認了死者為諸賀禮子，並進一步發現其餘的遺體，落在了博多港、能古島、福岡競艇場等處。

警方搜查後，發現諸賀從同月5日開始，晚上七點下班後便不知去向。原先諸賀和同事約好隔天一起打高爾夫球，但不只諸賀遲遲沒有現身，電話打不通之外，到她公寓找人也沒有反應。諸賀的家人於是報案失蹤，警方於是進入住宅搜索，但也沒找到什麼打鬥或流血之類的可疑痕跡。

然而有鄰居指出，就在諸賀消失的幾天前，他曾經在跟不明男子發生口角衝突。另外在前一年也曾因為交通事故，和其他男性爆發過爭執。不過在進一步追查下仍沒有下文，即便博多警察署將諸賀分屍的事件印成傳單，祭出高額獎金來懸賞任何可能的線索，但依舊無法偵破案件。讓這起殺人案直到今日，兇手仍然逍遙法外。