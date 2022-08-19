影／女子沼澤中玩SUP 撞見鱷魚相殘「大哥狠摔活吞小弟」

美國一名女子日前到州立公園玩SUP，意外目擊沼澤中的鱷魚正在吃另一隻鱷魚，害怕地用影片記錄下這驚人的一刻。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國佛州一名女子譚美（Tammy Shaw）在8月4日時到銀泉州立公園（Silver Springs State Park）玩立式漿板SUP，竟撞見沼澤中的鱷魚正在和另一隻鱷魚纏鬥。女子將這段影片上傳到臉書社團「佛羅里達州鱷魚」，並寫道：「在銀泉，鱷魚吃鱷魚」。影片中一隻美洲短吻鱷在水面上攻擊另一隻體型較小的美洲短吻鱷。大隻的鱷魚咬住小鱷魚的尾巴，小鱷魚不知何故完全沒有掙扎，但大鱷魚還是狠狠的將牠甩進水裡。

譚美接受雅虎新聞（Yahoo News）採訪時表示，當時她人在一塊長3.3公尺（11英尺）的充氣漿板上，她目測攻擊的鱷魚體型應該比漿板還大。被吃掉的鱷魚應該只有1.5到2.1公尺長（5-7英尺），「畫面非常激烈，但能夠親眼目睹真是超酷的」。報導指出，為了生存，鱷魚之間偶而會出現同類相殘（cannibalism）的行為，約有6%-7%的小鱷魚會被體型較大的鱷魚攻擊並吃掉。

譚美說自己只拍攝了一小段就趕緊離開，因為當時鱷魚離她非常的近。有網友留言說自己以後都不敢去那裡玩SUP了，還有網友開玩笑地說「沒什麼比在鱷魚出沒的水域玩SUP更放鬆的了」。也有不少網友讚嘆譚美的勇氣，竟然敢在那麼近的距離拍攝鱷魚互食。