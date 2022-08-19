快訊

柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女子沼澤中玩SUP 撞見鱷魚相殘「大哥狠摔活吞小弟」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子到沼澤中玩SUP，竟然撞見鱷魚相殘。圖擷自臉書社團「佛羅里達州鱷魚」
女子到沼澤中玩SUP，竟然撞見鱷魚相殘。圖擷自臉書社團「佛羅里達州鱷魚」

美國一名女子日前到州立公園玩SUP，意外目擊沼澤中的鱷魚正在吃另一隻鱷魚，害怕地用影片記錄下這驚人的一刻。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國佛州一名女子譚美（Tammy Shaw）在8月4日時到銀泉州立公園（Silver Springs State Park）玩立式漿板SUP，竟撞見沼澤中的鱷魚正在和另一隻鱷魚纏鬥。女子將這段影片上傳到臉書社團「佛羅里達州鱷魚」，並寫道：「在銀泉，鱷魚吃鱷魚」。影片中一隻美洲短吻鱷在水面上攻擊另一隻體型較小的美洲短吻鱷。大隻的鱷魚咬住小鱷魚的尾巴，小鱷魚不知何故完全沒有掙扎，但大鱷魚還是狠狠的將牠甩進水裡。

譚美接受雅虎新聞（Yahoo News）採訪時表示，當時她人在一塊長3.3公尺（11英尺）的充氣漿板上，她目測攻擊的鱷魚體型應該比漿板還大。被吃掉的鱷魚應該只有1.5到2.1公尺長（5-7英尺），「畫面非常激烈，但能夠親眼目睹真是超酷的」。報導指出，為了生存，鱷魚之間偶而會出現同類相殘（cannibalism）的行為，約有6%-7%的小鱷魚會被體型較大的鱷魚攻擊並吃掉。

譚美說自己只拍攝了一小段就趕緊離開，因為當時鱷魚離她非常的近。有網友留言說自己以後都不敢去那裡玩SUP了，還有網友開玩笑地說「沒什麼比在鱷魚出沒的水域玩SUP更放鬆的了」。也有不少網友讚嘆譚美的勇氣，竟然敢在那麼近的距離拍攝鱷魚互食。

鱷魚

延伸閱讀

被浪捲入海中衝荒島…男只吃檸檬差點絕望 幸遇這群人獲救

遊客不聽漲潮警告硬開上沙灘 2台車慘遭滅頂

跟著浪花一起搖？男女乘小船海上「情熱連結」 一絲不掛嚇壞遊客

開遊艇出海遭大傢伙攻擊 虎鯨咬掉一大塊船舵猛撞船身

相關新聞

影／女子沼澤中玩SUP 撞見鱷魚相殘「大哥狠摔活吞小弟」

美國一名女子日前到州立公園玩SUP，意外目擊沼澤中的鱷魚正在吃另一隻鱷魚，害怕地用影片記錄下這驚人的一刻。

澳洲女演員見網友失蹤急壞家人 報警後發現烏龍一場

一名澳洲女演員的家人上週向警方報案，稱她在洛杉磯見網友之後音訊全無；媒體報導，警方後來在監獄找到她，她因為喝酒鬧事、咬了...

紐西蘭南島洪災數百戶疏散 當局承諾提供金援

暴雨持續襲擊紐西蘭南島造成嚴重洪災，島上西部及北部部分地區宣布進入緊急狀態，數以百計家庭被迫疏散，當局今天承諾投入20萬...

芬蘭總理派對熱舞玩超嗨 影片外流反對黨質疑她吸毒

英國廣播公司（BBC）報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日參加一場派對的影片外流，她在影片中玩得很嗨，大方狂...

西班牙野火險吞消防員 火車乘客跳車逃命

凶猛野火席捲西班牙東部瓦倫西亞貝希斯鎮附近，載客火車無法繼續前進，驚慌乘客破窗走避導致10人受傷，其中3人傷勢嚴重。消防...

芬蘭美女總理派對熱舞片外流 網友看傻：完美實踐這句名言

一段芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳。身為總理，她有別於傳統的風格引發不少網友關注和討論。有人抨擊馬林不務正業，也有人說她是在證明「Work hard，Play Hard」的生活態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。