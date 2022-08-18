芬蘭美女總理派對熱舞片外流 網友看傻：完美實踐這句名言

一段芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳。身為總理，她有別於傳統的風格引發不少網友關注和討論。有人抨擊馬林不務正業，也有人說她是在證明「Work hard，Play Hard」的生活態度。

澳媒news.com.au報導，這條影片初期發布在Instagram的限時動態（Stories），內容是馬林與一班朋友飲酒、唱歌和跳舞，背景播放着說唱歌手尼高（Petri Nygård）與流行曲歌手圖伊斯庫（Antti Tuisku）的音樂。

現年36歲的馬林自2019年擔任芬蘭總理，是世上其中一個最年輕的國家領導人。

報道指，單從影片，無法判斷片段拍攝於何時和何地。有人批評馬林無能並叫她辭職，提出芬蘭國債為134,300,130,518.10歐元，也有人說「芬蘭正遭受創新高的電費價格、缺乏醫療服務和長者護理專業人員困擾，而我們的領導人卻這樣花她的時間。」

另一名網友更稱，從影片中聽到背景中有人有大喊古柯鹼的聲音。

社交平台Twitter用戶Very Finnish Problems稱：「芬蘭總理馬林正在證明你work hard時亦能play hard。」「Work hard，Play Hard」的意思是工作的時候努力工作，玩樂的時候也要盡情行樂。

另一名網友讚：「馬林成為進步的象徵，我喜歡這樣。」他認為，倘若總理言行一直要得到保守派的允許，那麼他們就不會有女總理。

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) 2022年8月17日

芬蘭《晚报》指，除馬林外，影片還能見到數名公眾人物，包括歌手Alma、電視主持維克斯特倫（Tinni Wikström）、TikTok網紅奧蒂奧（Janita Autio）、YouTuber于利科皮（Ilona Ylikorpi）、電台主持圖奧米寧（Karoliina Tuominen）、造型師（Vesa Silver），以及與馬林同黨的國會議員努爾米寧（Ilmari Nurminen）。

馬林已非首次因狂歡惹議，之前已由於花費太多時間參加音樂節和「落CLUB」而遭受批評，2021年更是因密切接觸新冠患者後還到夜總會流連至上午4時而被迫道歉。

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文章授權轉載自《香港01》