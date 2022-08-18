新研究：感染新冠者2年內「患精神病和失智風險更大」
根據一項大規模的研究，與患有其他呼吸道感染的人相比，數百萬感染新冠病毒的人在患病2年後仍面臨更高的神經和精神疾病風險，包括腦霧、失智和思覺失調等。
衛報報導，這項發表在醫學期刊「刺胳針」（Lancet Psychiatry Journal）上的研究指出，自疫情開始以來全球已出現近6億新冠確診案例，越來越多的證據也表明「從這種疾病中康復的人面臨的神經和精神疾病風險增加」，此外，患者還面臨焦慮和抑鬱等風險的增加。
先前的研究發現，人們在感染後的前6個月內面臨多種神經和心理健康狀況的更高風險，然而到目前為止，還沒有大規模的數據來檢驗較長時期內的風險，此次研究則分析2年內共計128萬例新冠確診者。
領導牛津大學分析的人員指出「這些發現為人們在感染新冠後的長期心理和大腦健康提供新線索，結果對患者和衛生服務有影響」，並強調需要進行更多研究以了解因果以及可以採取哪些措施來預防。
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