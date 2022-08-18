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遊客哭哭！大阪環球影城宣布10月起調漲票價 成人逼近1萬日圓
大阪環球影城一直是觀光客愛去的熱門景點，裡面包含了哈利波特、超級任天堂、進擊的巨人園區，都非常熱門。不過近日官方又宣布要漲價，旺季成人一日券從原本的9400日圓(約台幣2,162元)變成9800日圓(約台幣2,254元)，兒童則是從6300(約台幣1,449元)來到6500日圓(約台幣1,495元)，讓不少網友哀號「好貴」。
媒體報導，位於大阪市的環球影城在16日宣布，將從10月22日起調漲票價，成人旺季的一日券將為9800日圓(約台幣2,254元)，等於拿一張一萬日圓的鈔票，只能找回200日圓。業者解釋說，10月下旬是一年中最受歡迎的季節，有超人氣的萬聖節企劃，園方也強調會重視遊客的聲音和需求，希望接下來的入園數可以達到穩定成長。
臉書專頁「酒雄瘋日本」也把環球影城漲價的消息轉發，底下網友也紛紛哀號留言，「好貴」、「今午看到新聞時，想貴成這樣還會有人要去嗎？」、「記得之前去還在七千多」、「我都還沒去就漲價了」、「可惡！我都還沒去過」。
不過也有人認為，「還是會去啊，漲多一點如果人少一點也是好事」、「為了瑪利歐，我們還是會衝⋯」、「內容豐富值得每2-3年去一次」、「不意外，加價補回疫情的虧損」、「看看美國樂園價格跟品質，只能說划算」。
大阪環球影城影城的票是浮動的，因此會有淡季、平季、旺季的差別，官方會依照淡旺季制定出每日票價，如果有指定日期可以點選網站的價格日曆，另外也可以自行選擇是否要加購快速通關券，省下排隊的時間。
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