開遊艇出海遭大傢伙攻擊 虎鯨咬掉一大塊船舵猛撞船身
暑假之際，一群英國人駕著遊艇經過西班牙海岸，準備前往地中海旅行，沒想到在距離海岸20英里處時，突然發現被一群龐大的虎鯨包圍，虎鯨不僅瘋狂撞擊船身，更扯下一塊船舵板，狀況驚險萬分。
根據《太陽報》報導，這艘來自英國的遊艇開往地中海進行三週航行，船上成員馬丁正準備休息喝茶時，突然發現遊艇不對勁，原本由自動駕駛運作好好的，卻突然偏離航線，他確定自己遇到麻煩了。
隨後他們在船的兩側看到一群虎鯨，他們正在船底攻擊著船的方向舵，讓方向盤不斷地旋轉，導致船上的人也無法控制住船的方向。
後來馬丁注意到一隻虎鯨嘴裡叼著一大塊方向舵，讓船隻無法轉彎，而其他虎鯨則不斷撞擊船身，讓船上三人都感到驚恐。
因為船舵被咬掉的關係，他們不得不打電話給西班牙海巡尋求幫助。並關掉船上的電器設備，坐等救援。
船隻被虎鯨襲擊的事件在西班牙和葡萄牙鄰近海邊越來越多，過去已發生多起船隻受到虎鯨群的攻擊。
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