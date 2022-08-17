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算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

拆除老宅傷文化 建築師：改建創生機

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
上海一座生鏽的鋼鐵廠，被重新打造為展覽中心。（網路截圖）
上海一座生鏽的鋼鐵廠，被重新打造為展覽中心。（網路截圖）

友善對待老宅，改建代替拆除！隨時間經過，愈來愈多老舊建築物面臨到拆除的危機。部分建築師呼籲，拆除耗費大料資源，更失去建築的歷史文化，應採行「改造再利用」的模式。此外，也應借鑑「以人為本」的都更模式，以確保協商、提供社會住宅等方式確保當地居民的權益。

改建代替拆除

衛報》報導，在都市化的進程中，原本空無一人的郊區出現新興的商業大樓，但原本的都市建築逐漸老舊，不得不面對拆除的命運。但聯合國預計到2050年，超過80%的建築都是陳舊建物，恐有大量建築將被拆除，造成大量的資源浪費與碳排放。

ArchDaily》報導，實際的案例包括，上海一座生鏽的鋼鐵廠，被重新打造為展覽中心；美國一座廢棄水塔被改造為能觀賞美景的景點，旁邊的倉庫成為兒童社區中心。建築師拉肯特表示，「拆除是短期且暴力的決定」，不僅浪費相當多資源與材料，更丟失建築內蘊藏的文化，影響非常負面。

一對獲得普立茲克建築獎的法國建築師夫妻就祭出口號：「永不拆除、永不移除，堅持改造再利用」。他們對該國二戰後的社區進行更新，提高建築的綠能效率，讓老舊建物也能跟上國際淨零潮流，更在改造過程中允許居民入住。

以人為本的都更

都市更新的目標是為了促進都市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益。都市更新處理方式可分為重建、整建及維護，如老舊建物應加強建物管理及安全維護措施，以提升使用安全性及延長建物使用年限。

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