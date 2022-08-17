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遊客不聽漲潮警告硬開上沙灘 2台車慘遭滅頂

聯合新聞網／ 綜合報導
英國西南部海岸有遊客忽視岸上警示牌將車開進沙灘上，結果車子在漲潮時被吞噬。圖擷自The Sun
英國西南部海岸有遊客忽視岸上警示牌將車開進沙灘上，結果車子在漲潮時被吞噬。圖擷自The Sun

熱浪侵襲的英國，遊客們不斷往海邊湧入，希望可以泡海水解暑。但位在英格蘭西南邊的海灘Weston-Super-Mare，卻有車輛不顧告示牌警告，硬開進沙灘，最後漲潮時來不及救回車子，被浪捲走。

根據《太陽報》報導，一位居住在附近、不願具名的女士表示，當時她從可以遠眺沙灘的公寓裡看出去，不少車子停在靠近海水邊的沙灘上，旁邊雖然立著告示牌要遊客注意漲退潮，但仍有許多人視而不見。

就在晚間8點多時，開始漲潮，海水開始往岸上湧入，15位遊客試圖要搶救一輛紅色車子，無奈趕不及漲潮速度，只能任由海水與沙子將車子淹沒；而同樣另一位來不及回來救車的車主，也只能眼睜睜看著車子被海水吞噬。

目擊者表示，因為漲潮速度太快，後來總共有5輛車受損。當地官員麥克也說，每年都會有幾起意外發生，多數原因都是因為遊客們忽視岸上的告示牌，最後釀成救不回來的局面。

漲潮 沙灘

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