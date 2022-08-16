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別低估北海道有多大！一張機場計程車資表曝真相 搭到函館日幣破6萬

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道幅員遼闊，是日本知名的觀光景點。圖為北海道富良野花景。 歐新社
北海道幅員遼闊，是日本知名的觀光景點。圖為北海道富良野花景。 歐新社

日本北海道是知名的觀光勝地，然而許多旅客造訪北海道時，卻低估了其本身因幅員遼闊所帶來的交通成本。北海道總面積83,454平方公里就佔了日本國土五分之一以上，差不多相當於38個東京，或九州兩倍多大小。近來更有網友以一張計程車價目表，告訴外來旅客北海道有多麼寬廣。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「takatsukinotk」最近分享一張圖片，畫面中是北海道新千歲機場的計程車價目表。上頭顯示要開到札幌市區的車資，就要價12,400日幣（約相當於新台幣2,786元）。到其他各大景點的車資，也幾乎都得破2、3萬日幣，甚至若要去位於北海道南方的函館，車資竟高達65,500日幣（約相當於新台幣14,721元）。

網友分享一張北海道新千歲機場的計程車價目表，顯示到各大景點車資都不便宜。圖擷取自twitter
網友分享一張北海道新千歲機場的計程車價目表，顯示到各大景點車資都不便宜。圖擷取自twitter

Takatsukinotk指出，有些旅客來到北海道後，心想反正難得來一趟，就乾脆全程搭計程車，並排出先到函館，再去小樽，最後晚上留宿札幌一類的規劃。結果到了現場，才發現無論是車資還是搭車時間根本無法負荷，只得重新思考行程。

網友們也紛紛回應「分辨不出北海道有多大的人意外很多」、「這是為了搭車後才發現爆表的旅客提醒吧」、「這距離和金額在本州很難想像」、「相比起來從新千歲到札幌的電車跟高速巴士挺便宜的」、「司機聽到要去函館也很絕望，常聽到有逃票的」、「其實去函館這個價比想像中便宜啊，雖然我不會搭」。

北海道 新千歲機場 計程車

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