居家上班有夠夯 成對抗高油價新招

怕油錢太貴，民眾選擇要居家上班！新冠疫情爆發以來，居家上班成為新興的工作型態，疫情趨緩後，大多數企業仍採用混合式的工作型態。近期調查顯示，英國的員工一週僅進辦公室1.5天。經濟學家指出，在燃料價格高漲的狀況下，居家上班成為應對油價高漲的利器。

一週只上班1.5天

《BBC》報導，調查了43間英國企業的調查指出，英國員工一週到辦公室的時間僅有1.5天。其中，銀行業到辦公室上班的比率最高，而科技業最低，意味著不同產業對居家上班也有不同的適應度。

在新冠肺炎爆發之前，一項涵蓋銀行、工程、醫療與科技等產業的研究發現，英國員工平均每週進入辦公室的日子約3.8天，到現在減少為1.5天，意味著儘管疫情趨緩，企業依舊選擇辦公室與居家上班輪替的混合式工作型態。

《BBC》報導，居家上班無法與人交流，導致員工幸福感下降，且在居家與辦公室環境頻繁轉換，也造成員工的疲倦感。對此，企業重新思考辦公室的目的，逐漸將辦公室打造成需要員工交流溝通的交際場所，而低頭專注的工作則是在家完成即可。

油價高漲的新選擇

此外，俄烏戰爭連帶國際能源價格上漲，更成為民眾選擇居家上班的理由。《外媒》報導，在油價飆漲的狀況下，居家工作開始成為上班族減輕燃料費用支出的方法之一，只要民眾能選擇每週僅到公司上班兩天或三天，就能降低大量的負擔。

達拉斯銀行經濟學家高丁報告指，美國30%的汽油消耗在開車上班。美國人口普查局調查，截至4月11日的統計，全美平均油價為每加侖4.13美元，估計6730萬人一週至少有一天在家工作。後續，油價價格上漲至4.94美元，每週居家工作一天以上的人數，就增加了2百萬人。

對此狀況，麻省理工經濟學學教授尼特爾肯定表示，居家工作能讓汽油價更具彈性和降低波動幅度，有效降低需求，而發揮出抑制油價的作用。

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