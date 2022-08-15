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日本再傳亂交趴！34歲醫師嫖女高中生被捕 喊冤「不知她未成年」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位34歲的日本醫師參加亂交派對，涉嫌觸犯兒童色情禁止法被捕。圖擷取自youtube
一位34歲的日本醫師參加亂交派對，涉嫌觸犯兒童色情禁止法被捕。圖擷取自youtube

日本近來亂交派對頻傳，近來警方又破獲類似案件，當中的參與者還有擔任醫師，且開著BMW上班的男性，顯示出即便是具有一定社經地位的人，依然是這類亂交趴的參與對象。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，日本警方在9日逮捕了一位34歲，名為岩立龍的醫師。岩立曾在2020年4月，於東京千代田區的一座旅館內參加7男1女的雜交派對，其中女方當時是高中三年級學生，年僅17歲還未成年，岩立因此涉嫌觸犯了兒童福祉法，以及兒童色情禁止法等法條。

報導指出，岩立透過社群網站看到亂交趴的消息，便支付2萬5000日幣（約相當於新台幣5619元）參加活動。其他參與成員還有僧侶、上班族等，目前同樣都遭到逮捕。岩立則供稱，自己要是知道女方若是未成年，就不會參加這樣的雜交派對。

岩立的鄰居表示，岩立出身自相當富裕的家庭，他自己也是東大、名古屋大學醫科畢業的高材生，平常都開BMW上班。不過可能因自小就受「菁英教育」教養長大，對男女關係顯然比較不擅長，或許就成為他參加這類派對的原因。如今被逮捕曝光，他也遭到所屬醫院開罰，且根據往後的法院判決，不排除有被解雇的可能，葬送原先應該光明的前程。

派對 性行為 兩性關係 未成年

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