女同志「被掰直」愛上大30歲男 讚嘆第一次跟男人交往：每週5次很美滿

美國一名26歲年輕女教師原本是同性戀，過去只和女性交往的她，認識了同為教師的56歲男子，她瞬間發現自己對他有著不尋常的感覺，最終她被「掰直」（LGBT用語中有「掰彎」的說法，意指把異性戀者轉變為同性戀者，故「掰直」則為反意），相差30歲的兩人擁有完美的性生活，也順利地結婚了。

根據《每日星報》報導，26歲的阿莉雅（Aliyah Coleman）原本是一位同性戀，但在2020年投入教師工作時意外被有2個孩子、大她30歲的男同事肯尼斯（Kenneth Coleman）吸引，她對自己動心的狀況感到驚訝，因為過去的她只對女性感興趣。

兩人相處起來一拍即合，阿莉雅談及「兩人相差30歲」的問題，她表示家人和朋友並不感到驚訝，倒是對「他的性別」感到震驚，「我以前從未考慮過和男人在一起，我也才剛結束一段與女人交往3年的關係，但我被他的長相、學識所吸引，我從剛開始就想嫁給他，這是我從未有過的感覺」。

阿莉雅也補充道，肯尼斯是她第一個交往過的男人，並大讚和他的性生活相當美滿，「他的年齡並未影響性生活，我們每週至少發生5次性關係」。此外，當肯尼斯告訴她自己已經結紮時，阿莉雅更是感到放鬆，讓兩人的關係更加穩定。

家人好友、每個人都接受了兩人的關係，除了一些工作上的同事批評她是貪圖肯尼斯的財產才嫁給他，阿莉雅也正面回應，「我們兩人都是老師，可以過著無虞的生活，但我們的錢財都是各自管理」；面對他人的謾罵聲，阿莉雅直言年紀差距大的戀愛關係容易受到批評，「但我並不關心他人的看法」。