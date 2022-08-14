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鄰居呻吟「啊...」聲傳遍整條街 他看準時機歡呼：兄弟幹得好

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名網友分享「收聽」男女性愛過程的影片。 圖擷自TikTok@thegirlwiththenoseandeyes
國外一名網友分享「收聽」男女性愛過程的影片。 圖擷自TikTok@thegirlwiththenoseandeyes

國外網友分享一段替性愛中的男女「加油打氣」的影片，這段影片在網上引發熱烈討論。原來，該網友在某個寧靜的夜裡被男女歡愛的呻吟聲吵醒，叫聲傳遍整條街，但當事男女卻完全沒注意到自己用聲音暴露了「美滿的性生活」。

根據《每日星報》報導，這名網友在TikTok發布影片，只見他從遠處拍攝對街二樓住家的窗戶，從那扇窗戶傳來打破寧靜夜晚的性愛歡愉聲，陣陣女性的呻吟聲傳遍整條大街。

該網友認為遇上這種事情實在是太過尷尬，但在拍攝影片的過程中還是強忍著笑聲，隨著男女激情來到高潮處，陣陣呻吟聲結束後，該網友發現男女歡愛似乎結束，便想微婉地告知他們「大家都聽得見」，他在影片最後嘲諷地發出歡呼聲，「恭喜他們擁有美好的性生活」。

這段短短44秒鐘的影片在網上曝光後，引起超過萬名網友的注意，網友們紛紛留言「如果是我聽見這句（歡呼聲），我一定會哭出來」、「我希望他們可以發現窗戶是開的，而且吵醒街坊鄰居了」、「兄弟～整個社區可能都發現了，幹得好」。

據報導描述，在這段影片在網上引發討論後，當地警方接獲至少168件噪音干擾的投訴案件。

TikTok 性愛 情侶

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