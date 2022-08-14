歐洲熱浪、乾旱來襲 能源缺挑戰綠電

歐陸各地傳高溫危機，重擊綠電產能！歐洲近期出現極端熱浪，各地紛紛創下破紀錄高溫。而高溫連帶各地出現乾旱狀況，缺乏水資源的狀況下，水力發電產量告急；同時，需要大量水資源冷卻的核電廠也紛紛停機。高電力需求的冬天即將來臨，而歐陸正為能源傷透腦筋。

水力發電告急

《BBC》報導，歐洲各地出現持續性的乾旱，導致水力發電的產能減少20%左右，需要使用大量水資源進行冷卻的核電廠，也不得不停機。同時，火力發電、太陽能板在高溫下的運作效率較差，上述狀況加劇了歐洲巨大的能源短缺。

俄烏戰爭導致國際能源價格飆漲，歐洲的發電壓力逐漸上漲，各國都急於尋求其他替代能源。然而，乾旱導致的水資源缺乏，嚴重打擊歐洲重要的水力發電，讓缺電狀況更加嚴重，如全國1/5的電量來自水力發電的義大利，水力發電產能在過去一年中就下降了40%、西班牙的發電量則下降了44%。

電力分析專家瑞尼格表示，雖然水力發電有季節性的波動，但「整體發電量降低40%絕對是異常狀況」，目前所有大型水力發電生產國的產量都在降低。他舉例說，挪威是歐洲重要的水力發電輸出國，但現在除非水庫被填滿，否則該國無法向其他國家繼續出口電力。

核電也缺冷卻水

水電行業的人士表示，缺乏現代化的電路擘劃，也是相當大的問題。國際水電協會成員里奇說，今年冬天恐怕會遇上相當大的能源危機，現在應該趕緊亡羊補牢，在未來幾年內對基礎建設進行更多的投資。

《華盛頓郵報》報導，歐盟近期宣布核能為「綠能」，作為能源轉型的重要里程碑，但嚴重的熱浪也打擊了核能生產。最主要的原因是，反應爐需要利用河水進行冷卻，但目前河水溫度已經高得嚇人，如果繼續進行冷卻，就會造成河水溫度過高，傷害河流中的生物。

尤其是在法國，該國56座反應爐中，約有一半都處於停機狀態。對此，該國政府宣布臨時政策，允許特定設施將高溫的廢水釋放回河流中。法國目前正仰賴從英國等國的電力進口，來彌補短缺的狀況。但分析人士擔憂，這給英國帶來了額外的壓力，並會如推骨牌一般拖垮整個歐洲的電力。

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