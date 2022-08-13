矯正乳牙？印尼3歲女童戴牙套表情痛苦 網友怒轟家長虐待

很多人都會追求一副整齊的牙齒，但小小年紀就去矯正，或會感到不適甚至適得其反。近日印尼1段影片在網上熱傳，畫面可見1名3歲女孩被戴上牙套，楚楚可憐的表情令網友看得心痛，紛紛批評女孩的母親在虐待孩子。根據香港專家意見，兒童最早可在7歲接受矯正檢查，了解是否有矯正牙齒的需求。

據《星州網》報導，日前1位印尼媽媽在社交平台抖音（TikTok）上傳1段影片，從畫面可以看到，她的3歲女兒躺在床上，女童的下排小乳齒戴上了銀灰色的鋼製牙套，表情看似痛苦。

短片引來網友熱議並瘋傳，有網友質疑是否為濾鏡效果，但亦有知情人士指該名母親的確為女童戴上真正的牙套。有人則批評涉事母親虐待孩子，直指成年人用牙套矯齒已痛苦不已，年紀還那麼小，必定更痛苦，而且根本沒有需要，「有必要急著矯正乳牙？」。

香港矯齒學會建議，兒童可在7歲前由牙齒矯正科醫生，對牙齒矯正的需求進行首次評估，讓牙醫確定開始治療的最佳時機。對於一些處於成長發育期的兒童來說，及早矯正牙齒咬合問題，可以減少或避免以後再進行牙齒矯正治療困難，同時可監察他們的顎骨生長和牙齒發育情況。

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文章授權轉載自《香港01》