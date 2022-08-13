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聖女貞德在新劇成「非二元性別」 網友諷：接下來性轉拿破崙
Sky News報導，英國倫敦莎士比亞環球劇場（Shakespeare's Globe Theatre）即將推出一部著眼於聖女貞德（Joan of Arc）一生的新戲，卻要把這位法國傳奇女英雄塑造成「非二元性別」（non-binary）角色，引發了正反論戰。
聖女貞德是歷史人物，在英法百年戰爭無地帶領法國人投入對抗英軍的戰鬥而聞名於世。環球劇場這一部描繪貞德一生的新劇「我，貞德」（I, Joan）將於8月底開演，主角由Isobel Thom擔任，也會使用中性的「They/Them」代詞。
環球劇場藝術總監泰利（Michelle Terry）說，貞德幾個世紀以來一直是無數戲劇、書籍、電影等刻畫的文化偶像，「歷史提供了貞德被刻畫成女性的無數精彩例子，這一部作品只不過是提供另一種觀點的可能性。這就是劇院的作用，簡單地詢問『想像一下，如果？』（Imagine if?）的問題」。
「我，貞德」改動貞德性別的設定引來女性政治活動家、記者與網友上網表達憤怒，如斥責是「破壞」、「重寫女性歷史是種侮辱」。每日郵報則報導，長期倡導女權又常被批評「恐跨」的《哈利波特》作者JK羅琳也在一位網友的「接下來：拿破崙是名女性，因為他在滑鐵盧戰敗」推文點讚。
雖然有人強烈不滿，卻也有許多人表達支持。泰利則在辯護指出，「劇院製作戲劇，而在戲劇中，一切皆有可能。莎士比亞沒有寫出符合史實的劇碼，他用過去的人物來問關於他周圍世界的問題。莎士比亞不怕不舒服，環球劇場也不怕」。
Coming next: Napoleon was a woman because he was defeated at Waterloo.— Lisa Mackenzie (@lnmackenzie1) 2022年8月12日
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