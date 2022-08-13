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日本野生海豚咬傷2男 英媒：牠們與人共游壓力大

香港01／ 許懿安
日本海灘發生2名男子遭野生海豚攻擊的事件。（香港01提供）
日本海灘發生2名男子遭野生海豚攻擊的事件。（香港01提供）

日本海灘發生2名男子遭野生海豚攻擊的事件。《日本時報》引述官員稱疑是同一隻海豚所為，但未能完全肯定，亦暫未知事件成因。英媒引述專家稱，有研究結果顯示牠們會因為與人共游而有壓力。

8月11日福井市蒲生町「越廼海水浴場」發生兩宗襲擊事件，當地醫院上午收治一名被海豚咬傷雙臂的男子。6小時後又有一名左手手指受傷的男子入院。兩名傷者都是年約40多歲。

「越廼海水浴場」過去一個週末有6人受襲，都是與咬噬有關的輕傷。當地媒體報道稱，自7月9日以來已有逾10人被咬。

日本海灘發生2名男子遭野生海豚攻擊的事件。《日本時報》引述官員稱疑是同一隻海豚所為，但未能完全肯定，亦暫未知事件成因。英媒引述專家稱，有研究結果顯示牠們會因為與人共游而有壓力。

圖為日本福井市蒲生町「越廼海水浴場」。（日本福井市觀光協會網站）
圖為日本福井市蒲生町「越廼海水浴場」。（日本福井市觀光協會網站）

8月11日福井市蒲生町「越廼海水浴場」發生兩宗襲擊事件，當地醫院上午收治一名被海豚咬傷雙臂的男子。6小時後又有一名左手手指受傷的男子入院。兩名傷者都是年約40多歲。

「越廼海水浴場」過去一個週末有6人受襲，都是與咬噬有關的輕傷。當地媒體報道稱，自7月9日以來已有逾10人被咬。

英國廣播公司（BBC）引述專家稱，牠們雖對人類通常不抱有敵意，但科學家們提出，野生寬吻海豚覺得與人類一起游泳「壓力很大」，有證據表明這會擾亂他們的行為習慣。

海豚攻擊人類事件以往亦曾有發生，2019年墨西哥坎昆（Cancun）一個有提供與海豚共游體驗的地方發生類似事件，一名來自英國的10歲女童被咬以及被拖到水下，導致她受傷，包括出現割傷、瘀傷及咬痕。

延伸閱讀：

美國非牟利組織取得衛星圖片　稱朝鮮或在建設「海豚部隊」

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文章授權轉載自《香港01》

海豚 海水浴場 日本 英國

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