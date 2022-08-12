聽新聞
test
0:00 / 0:00

設計師忘記她全都下班了 女子染髮到一半超傻眼：頭還沒洗被關在這

聯合新聞網／ 綜合報導
女子頭上的染劑都還沒沖掉就被關在沙龍裡，讓她非常傻眼。圖擷自Tik Tok
女子頭上的染劑都還沒沖掉就被關在沙龍裡，讓她非常傻眼。圖擷自Tik Tok

英國一名女子日前到美髮沙龍染髮，不料最後所有員工都忘記她還在那裡，全都下班回家了，讓她傻眼的將影片傳上網路，問網友現在自己該怎麼辦。

據《鏡報》（Mirror）報導，伊洛伊斯（Eloise Wright）在影片中分享，自己跟設計師約了下午3點到現場染髮，設計師替她上完色以後，告訴她等上色時間到會有其他人幫忙洗掉，接著設計師就跟朋友在一旁聊天。後來伊洛伊斯回過神來，發現現場的人都下班離開了，不但沒有幫她洗頭，還把門上了鎖。因此伊洛伊斯決定發影片跟網友分享這次誇張的染髮經歷，順便問問網友現在該怎麼辦。

網友們比伊洛伊斯還要心急，紛紛留言詢問她後續情況。所幸後來有員工回到現場，因此她便請對方幫她把頭上的染劑洗掉，不過最後伊洛伊斯還是自己吹頭髮，並在影片上寫道：「我得自己吹頭髮」。

網友都認為這樣的服務體驗太誇張，有網友說要是發現自己被單獨鎖在沙龍裡面一定會很緊張，也有人提議既然這樣就好好使用裡面的洗護產品，不少網友都認為這樣的服務真的太差了，建議伊洛伊斯不要付錢。不過也有網友認為伊洛伊斯是在自導自演，認為沙龍不可能下午4、5點就關門。

延伸閱讀

影／麥擱唱啊！唱歌太難聽 孟加拉網紅遭警方逮捕

花近8萬客製咖啡桌 她見成品傻眼：桌面有生殖器圖樣

她遇渡假豔遇知真相後尷尬婉拒 男無辜：我收了錢耶！

影／男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網友心驚：你還活著嗎？

相關新聞

今年最後一次超級月亮 與英仙座流星雨一起亮相

今年地表共有4次見到「超級月亮」的機會，歐美11日晚至12日凌晨的滿月便是今年最後一個符合定義的超級月亮。在8月滿月「鱘...

印度、巴基斯坦分治75年後…離散兄弟終團聚 首次見面相擁大哭

印度老翁西卡汗見到他巴基斯坦的哥哥沙迪克汗時，欣喜的淚水從他的臉頰流下。這是自1947年印巴分治以來，兄弟倆首次見面

降雨量創新低 英政府：英格蘭多個地區進入乾旱狀態

英國政府今天正式宣布，英格蘭（England）多個地區進入乾旱狀態，先前這些地區連月來降雨量創新低，並在這幾週經歷前所未...

這部芭蕾電影充滿魅力 法國舞蹈大師展現當年風采

今年6月觀賞了PINA電影，沉醉在電影大師溫德斯（Wim Wenders）拍攝舞蹈大師畢娜鮑許（Pina Bausch）的3D立體影像當中，悸動不已。近日又聞25年前揚威國際的英國鬼才馬修波恩（Matthew Bourne），成名作「男版《天鵝湖》」全劇錄影再現銀幕，耐不住癮頭，也再次朝聖。看來今年夏天，「在電影院看芭蕾舞」已成為重要的消暑活動選項之一了。

飛來橫禍！女子海邊遊玩 突遭沙灘傘刺中胸口喪命

美國南卡羅萊納州一名婦女日前在沙灘上遊玩時，遭到強風吹起的沙灘遮陽傘刺中胸口，送醫一小時後不治身亡。

穿出來的情誼…三宅一生、喬布斯 因制服結緣

著名日本設計師三宅一生(Issey Miyake)本月5日因肝癌病逝，享年84歲；隨著他去世的消息傳開，外界又重新審視這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。