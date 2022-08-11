島嶼生物保衛戰 外來種利弊互見

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
最新研究表示，驅趕島嶼的外來種，能促進88%的生物多樣性。（Photo by Martyn Smith on Flickr under C.C. License）
最新研究表示，驅趕島嶼的外來種，能促進88%的生物多樣性。（Photo by Martyn Smith on Flickr under C.C. License）

外來種是雙面刃！島嶼因為限定的地理環境，許多生物演化出截然不同的樣態，成為生物多樣性的寶庫，旦多受到外來種的嚴重侵害。最新研究指出，觀察上千個有驅趕外來種的島嶼，有88%的生物多樣性都有增加；但學者指出，只要審慎評估，引入適當的外來種，取代已滅絕生物的角色，將有助於生態復甦。

汰滅外來種行動

衛報》報導，最新一項研究指出，在島嶼消滅老鼠山羊等外來種，能夠有效復甦當地的環境，逆轉本土物種滅絕的速度，如一座太平洋島嶼於2011年消滅老鼠後，該地原生植物的發芽率增加了50倍，蟹類變得更加豐富。

雖然島嶼僅佔全球陸地面積的5%，但卻是生物多樣性的寶庫。外來種入侵研究專家岡若凡斯表示，「需要加倍努力來復育島嶼生態系」，目前僅有8個島國在進行根除運動，且主要針對外來的哺乳類動物。

謹慎評估外來種

自然歷史博物館》指出，島嶼原生種因為物種有限、環境單一與資源有限等條件，多會出現高度單一的演化，一旦面對到經過適者生存的外來種時，常常是弱不經風，容易遭到嚴重的威脅與破壞。

其中，因為大航海時代出現，與人類共同生存許久的老鼠，也被帶入許多熱帶島嶼，齧齒動物的繁殖能力，加上無所不吃的習性，導致島物生態受到嚴重破壞，尤其是島嶼特有鳥類的蛋與幼鳥，在面對老鼠時，更是手無寸鐵。

但經過審慎評估的物種引入，也又助於島嶼的生態復甦，紐西蘭大學教授朱利安指出，在特定情況下，引入食用種子的鳥類，能夠有效替代已滅絕鳥類的角色，像是在紐西蘭，加州鵪鶉救取代已經滅絕的紐西蘭鵪鶉，成為最好的種子播種者。【更多精采內容，詳見

老鼠 紐西蘭 山羊

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