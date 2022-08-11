亞洲每年六萬人 感染SARS相關病毒

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
人類居住在攜帶病毒的蝙蝠附近，遭受感染風險也較高。(Photo by Richard Masoner / Cyclelicious on Flickr used under Creative Commons license)
人類居住在攜帶病毒的蝙蝠附近，遭受感染風險也較高。(Photo by Richard Masoner / Cyclelicious on Flickr used under Creative Commons license)

世界上有五億人住在靠近冠狀病毒病原動物的棲息地。最新研究指出，在亞洲，由於有將近5億人居住地方靠近攜帶SARS相關病毒的蝙蝠棲息地，每年約有6.6萬人會因此感染SARS相關病毒。從中顯示，蝙蝠傳染病毒給人類的情形已被外界低估。

研究帶病毒蝙蝠

據《半島電視台》報導，研究團隊針對510萬平方公里地區共26種SARS相關病毒宿主的蝙蝠進行研究，範圍從中國到東南亞及南亞，之後再針對曾接觸蝙蝠的人的抗體合併數據。

研究發現，東南亞每年平均有6.6萬人感染SARS相關病毒，顯示蝙蝠對人類的SARS相關病毒病原感染在當地很常見，而且大多數國家的監測計劃和臨床研究都沒有發現這些病例。這次席捲全球的COVID-19則是由新型冠狀病毒SARS-CoV-2病毒株引起。

活體動物成病毒源頭

今年7月，《Science》期刊也曾指出，活體野生動物交易依舊是造成COVID-19最可能原因，因為2次病原擴散可能就是在武漢海鮮市場出現。

據《科學家》報導，美國華盛頓州立大學病毒學家斯蒂芬妮·塞弗特認為，這次報告凸顯這些病毒經常有機會擴散。

人類與蝙蝠活動重疊

這次科學家研究已知SARS相關病毒宿主蹄鼻蝙蝠與葉鼻蝠的地理棲息地，發現最可能出現病原溢出的熱點位於南中國、緬甸部分地區與印尼爪哇島。研究人員彼得·達薩克指出，上述多數的SARS相關病毒並不容易擴散至人類或引發疾病，但一旦感染鋪天蓋地發生在人類身上，最終仍避免不了疫情出現。

這次報告也認為，可以針對高風險地區進行擴散監測以便更快發現疫情爆發。對此，紐西蘭梅西大學生物學家雷娜塔·穆拉特表示，「這次報告確實凸顯監測的重要性。」本次研究結果亦刊登在《Nature Communications》期刊。【更多精采內容，詳見

蝙蝠 SARS 疫情

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