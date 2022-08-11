升溫不限2度內 最大冰層融化恐讓海平面升5公尺
根據今天發表的英國研究，如果全球升溫超過攝氏2度，世界最大冰層（ice sheet）會在數世紀間讓海平面升高「數公尺」。
杜倫大學（Durham University）研究人員指出，若無法減少全球溫室氣體排放，融化中的南極洲東部冰層（East Antarctica Ice Sheet, EAIS）可能在公元2100年前讓海平面升高近半公尺。
研究團隊表示，若在那之後溫室氣體排放仍未緩和，南極洲東部冰層就可能在公元2300年前造成全球海平面升高1至3公尺，2500年前升高2至5公尺。
報告指出，就算溫室氣體排放大幅降低，南極洲東部冰層仍可能在2100年前導致海平面升高約2公分。
論文第一作者、杜倫大學地理系教授史托克斯（Chris Stokes）表示：「我們分析的重要結論是，南極洲東部冰層的命運，主要仍掌握在我們手上。」
「把全球升溫限制在巴黎氣候協定（Paris ClimateAgreement）定下的攝氏2度以內，應該意味能避免最壞狀況，甚至有可能阻止南極洲東部冰層融化，進而限制其對全球海平面升高的衝擊。」
但研究也指出，預估的最壞狀況「非常可能」發生。
研究人員以電腦模擬2100、2300、2500年不同溫室氣體排放程度與氣溫對南極洲東部冰層的影響。
他們發現證據顯示，300萬年前氣溫較今日高約攝氏2至4度時，南極洲東部冰層部分「崩塌，造成海平面升高數公尺」。
「就算只有40萬年前─以地質年代而言並不久─也有證據顯示，僅攝氏1至2度的增溫造成一部分的南極洲東部冰層內縮了700公里」。
研究報告發表在「自然」（Nature）期刊。
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