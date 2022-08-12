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她逛二手店發現自己送前任的手作禮物 當年情書重現網喊「好肉麻」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子逛二手店，竟意外發現自己10年前送男友的手作禮物。圖擷自Tik Tok
女子逛二手店，竟意外發現自己10年前送男友的手作禮物。圖擷自Tik Tok

英國一名女子日前到一家二手商店逛逛，沒想到遠遠的就看到非常眼熟的一項物品。原來多年前她手作給當時男友的拼貼畫，被拿出來賣掉了。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子凱莉（Kaylee Powell）日前在Tik Tok分享，她到專門義賣的二手商店購物，卻發現自己在十年前做給男友的禮物。當年她做了愛心形狀的拼貼畫，並在背面寫上對男友的愛意。她在店面拍下這段影片，影片中說男友把背面她寫情書的地方塗掉了，但她還隱約看得到自己的簽名。女子決定要把這個禮物買回家，看看是不是能把背面的顏料清乾淨，回憶一下當年的青澀戀情。

雖然最後不能完全清乾淨顏料，不過終於能夠看到當年的情書。凱莉在畫的背面寫著：「不敢相信我們交往才過了幾週而已，我們創造的那些回憶，你我共度的那些早晨，和我得到的愛都非常珍貴。我真不知道你到底看上我什麼？不知道你為什麼喜歡我？但是我很開心你看見我好的那一面，現在能夠大方地說你是我的，這讓我很開心也很感謝。希望我們之後還會一起過好幾千個紀念日，希望我過去的人生在此結束，並且展開新的人生。我對你的愛實在沒有言語可以形容，希望這永遠不會改變。你是我生命的燈塔，你拯救了我，你是我夜空中的星星，也是我最好的朋友。」

網友看見都說這樣的經歷實在太不可思議，竟然會有這麼巧的事。另一名網友則說男友並沒有當垃圾丟掉，而是拿來義賣其實還挺可愛的。也有網友說信的內容好肉麻啊，怎麼交往幾週就能寫出這樣的內容。對此凱莉則回應說「16歲嘛！我當時一頭熱啊！」

義賣 情書

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