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「如畫般和樂融融的一家四口」母姊弟三人被勒死 父留遺書不知去向

聯合新聞網／ 綜合報導
日本愛知縣一家四口的家庭，母親和姊弟都被發現已經死亡，父親則下落不明。圖擷取自youtube
日本愛知縣一家四口的家庭，母親和姊弟都被發現已經死亡，父親則下落不明。圖擷取自youtube

日本近來發生一起離奇的社會案件，某戶一家四口的家庭，其中三人分別在家中及戶外被發現已經死亡，剩下的父親則下落不明，只留下一封遺書。鄰近居民也紛紛指出，他們平時看起來應是和樂融融的家庭，不理解為何會發生如此巨變。

根據日本媒體「東海電視台」報導，愛知縣犬山市警方在9日下午接獲通報，表示有輛廂型車前輪脫落，受困在森林的草木之中。警方在車內發現一對姊弟的遺體，姐姐才小學四年級，弟弟則是小學一年級。兩人陳屍在後座，脖子上都有被勒過的痕跡，姐姐則在胸部附近還有出現血跡。

警方進一步搜索後，於姊弟的家中發現他們42歲母親的遺體。母親的脖子上同樣也有勒痕，疑似遭到他人殺害。同樣42歲的父親則下落不明，但有在家中發現一封他留下的遺書。

鄰近居民指出，該戶人家的老公是個做事俐落，工作、顧小孩都得心應手的人。母親也是位稱職的妻子，兩位小孩相當活潑。也有人形容，他們一家簡直是「如畫一般」和樂融融的家庭，不時會看到小孩子在庭院裡玩水，或者聽到姐姐練琴的聲音。到底是發生什麼樣的事情，才會讓一家人走上絕路，還有待調查水落石出。

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