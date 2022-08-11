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人妻偷拿丈夫名義借款百萬被抓包 雇兇手「半夜刺殺老公」

聯合新聞網／ 綜合報導
花錢雇用兇手，意圖殺害丈夫的瀧田深雪。圖擷取自twitter
花錢雇用兇手，意圖殺害丈夫的瀧田深雪。圖擷取自twitter

去年8月，一位住在日本東京足立區公寓的A先生，遭到兩位名為小西昴太、酒井亮太的男子闖入家中並持刀攻擊，所幸在抵抗下保住一命。如今案件進入法律程序，也意外讓A先生發現，這兩位想取他性命的陌生男子，竟然是自己枕邊人雇用的殺手。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，行兇的小西去年在社群網站上，公開招募「代客復仇」相關的委託。A先生的妻子瀧田深雪看到後，就以50萬日幣（約相當於新台幣11萬元）的價格，委託小西刺殺自己的丈夫。

小西為了確保行兇順利，於是找上力氣大的朋友酒井一同行動。兩人帶著藍波刀和斧頭，於凌晨2點時刻，在瀧田的內應下順利進入被害者家中，打算壓住睡眠中的被害人，並在他口中塞東西消音後加以殺害。未料被害人中途醒過來，並且開始反抗，使得兩人落荒而逃，最終也沒收取殺人委託的金額。

A先生表示，當初在睡眠時，感覺到口中好像被塞滿了什麼異物才會驚醒過來，並且撞見兩名兇手。他以為這兩人是來家中搶劫的，想到還有其他家人的關係，於是奮力做出抵抗。趕跑了兩人之後，才發現自己身上已經有被刺到的刀傷。

小西被捕後供稱，瀧田告訴他A先生平時經常對她施展言語暴力，以及對待小孩子的態度很糟等理由，才會憤而花錢雇用殺手。不過司法單位深入調查後，發現瀧田曾經在隱瞞老公的情況下，以他和他親戚的名義到處借錢，總金額高達千萬日圓（1000萬日幣約相當於221萬台幣）以上。這情形被A先生發現之後，家中的財產便改由A先生作主管理，才會引發了瀧田的不滿和殺機。三人也都將負上各自的法律責任。

殺人 東京

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