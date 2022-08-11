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男莫名健康惡化 裝針孔拍到醫師妻每天下藥「毒害親夫」

聯合新聞網／ 綜合報導
女醫師因未知原因長期下藥毒害先生，遭先生以隱密型攝影機錄影存證。(ingimage)
女醫師因未知原因長期下藥毒害先生，遭先生以隱密型攝影機錄影存證。(ingimage)

美國一名女醫師試圖下毒害死自己老公，丈夫察覺自己健康每況愈下，因而裝針孔攝影機，意外揪出枕邊人的計謀。

根據《鏡報》報導，與丈夫結婚10年的女醫師遭先生提出指控後被捕，住院中的女醫先生表示，發現自己健康狀況在一個月內惡化，他在家中裝針孔攝影機，意外錄到老婆每天對她下藥，住院期間他將拍攝到的證據提交給警局，警察也快速採取調查行動。

執業皮膚科有14年經驗的女醫師，專長是治療皮膚上的痣與脂漏性皮膚炎，2021年來也獲得認證可以進行顯微皮膚手術。而她任職醫院接獲該名女醫師的嫌疑訊息後，醫院也表示正配合警方調查，這不影響病人的就醫權利。

據了解，該醫師的簡介已從院方官網上撤下，目前遭指控的嫌疑醫師以30,000美元（約台幣90萬）保釋，但檢察官仍持續偵辦此案。

針孔攝影機 結婚 下毒

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