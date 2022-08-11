釣客意外捕到180公斤巨大比目魚 拖不上船只好「跳海合影」

英國一名45歲釣客保羅（Paul Stevens），海釣時意外釣到一隻400磅（約181公斤）、7英尺（約213公分）的大比目魚，因為魚隻太大無法拖上船，保羅轉而跳入水中與這隻巨大魚合影。

根據《鏡報》報導，保羅在挪威羅弗敦群島（Lofoten islands）釣到這隻體型巨碩的比目魚，這破紀錄的收穫讓他獲得「史上釣到最大隻比目魚的英國人」稱號。若以人類類比，這隻大比目魚的年紀約在70到90歲之間，也因為太重無法帶上船，保羅只好下水跟巨大比目魚拍照留念。

之後，保羅解開魚並毫髮無傷地送他回大海。保羅說：「雖然意外釣到這隻大魚，但我的肩膀花了3天才不痛。」，雖然大比目魚讓人嘖嘖稱奇，但仍還未打破世界紀錄，相較之前捕獲的513磅魚隻，還少了100多磅。

身為旅行社老闆的保羅，公司也提供釣客到挪威北部的釣魚之旅，當時正休假的他，用死魚作為魚餌，當時上鉤的大比目魚上下潛了3次，更把船拉了半英里遠，保羅花了20分鐘才將魚拉上水面。

保羅表示，幸好自己海釣經驗豐富，若是初階釣客可能得花兩小時與這隻魚搏鬥，而且通常難以替巨型魚秤重，因此他是用通用公式為魚量尺寸與計算重量。

大西洋比目魚（Atlantic halibut）原生地為北大西洋，從格陵蘭到巴倫支海（Barents Sea），南到比斯開灣都可以看見牠們蹤影。牠們最長可達15英尺（457公分），重量可達700磅（317公斤）。