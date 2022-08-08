選音樂聽有效止痛 科學家眾說紛紜

音樂能用來改變心情，還可以治疼痛！研究人員指出，在選擇音樂的決定下，比起單純聽音樂本身有效讓人止痛，因為聽眾更能沉浸於音樂中，產生控制感的錯覺，讓疼痛的感覺在情緒上被緩解，但科學家仍有不同意見，音樂止痛的機制並不夠明朗。

音樂止痛法

根據《耶路撒冷郵報》報導，慢性的疼痛久了會使人的身心衰弱，但隨著研究發展，音樂開始廣泛被當作一種疼痛管理的工具，雖然科學家對音樂本身有哪些方面能夠帶來止痛的效果仍舊抱持疑惑。

研究者Howlin指出，音樂是一種個人經驗，其中包含了讓人與什麼音樂關聯的個性、音樂中情緒的感受力。「當人們選擇了音樂，他們會更仔細的欣賞。」研究人員指出，音樂很可能幾乎沒有止痛的功效，但聽眾的積極參與、選擇聆聽的音樂才是主因，是止痛的催化劑。

控制感減輕疼痛

研究指出「疼痛可分很多層次」，基本上可分成兩種層面：疼痛強度和疼痛所帶來的不愉快，涵括了身體、與情感方面。相較於那些對音樂沒有控制感的人，對音樂的控制感讓人更能夠沉浸於音樂中，產生「在個人控制之中」的錯覺，因此更能緩解疼痛。研究顯示，讓人擁有選擇音樂的自由對音樂止痛治療才是重點，聽好音樂不如選喜歡的音樂來聽，更好讓患者的疼痛在情緒上得到緩解。

聽音樂好處多

根據《The West Australian》報導，早有大量研究顯示音樂對疼痛有積極的療效，尤其是持續超過3個月的慢性疼痛。但音樂如何帶給人益處的機制仍然不明。有些研究者認為音樂會影響人體的化學反應，觸發內啡肽的釋放，而其他研究者則認為音樂能分散患者的注意力，或喚醒美好的記憶，進而緩解身體疼痛。

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