快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

觀光客回流卻沒車！沖繩租車價格暴漲 四天三夜價飆破10萬日幣

聯合新聞網／ 綜合報導
面對觀光客回流，沖繩租車業卻面臨車輛不足的狀況。圖為沖繩宮古島海灘上遊客。 路透社
面對觀光客回流，沖繩租車業卻面臨車輛不足的狀況。圖為沖繩宮古島海灘上遊客。 路透社

過去兩年，新冠肺炎疫情重創全球觀光業，許多觀光勝地都面臨遊客大減，營運困難的窘境。近來雖然各國逐漸開放，然而一下子景氣回升的同時，觀光業者則在客人大批回流時，另外一項新的問題。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，過去以觀光為經濟重心的沖繩縣，近來遊客逐漸開始回流。在5月日本黃金週時期，觀光客的數量來到前一年的203.3％之多。隨著日本開放國門，讓外國觀光客終於能夠造訪日本旅遊下，在地業者更是忙得不可開交。

不過隨著景氣回升，沖繩近來也碰到租車行供應量不足，以及租金飆漲的問題。由於沖繩的大眾交通並不方便，過往許多遊客都會租車移動，但由於疫情期間生意冷淡，許多租車行紛紛將車子賣掉。根據「沖繩縣租車協會」的資料顯示，在2019年7月前，全沖繩租車行約有2萬7000台車。但到今年7月為止，已經只剩下1萬7000台車。

隨著能租的車子變少，租金也水漲船高。過去在8月時期，一台車的單日租金約落在5000至8000日幣之間（約相當於新台幣1129至1807元）。但現在租四天三夜的車，價格已經飆到10萬日幣之多（約相當於新台幣2萬2594元），好一點的車款甚至要15萬日幣（約相當於新台幣3萬3891元）。

沖繩縣租車協會指出，由於產能受到疫情影響，即使現在業者們急著補充，也沒辦法一時半刻就收到車輛。不過也有民眾看準這個商機，以「共享汽車」的方式出租自家車輛，反應相當熱烈。顯示在後疫情時代中，觀光業在重新起步的同時，也面臨著新一波的挑戰。

沖繩 共享汽車

延伸閱讀

泳客在紐西蘭海域遇上鯊魚 一群海豚「築牆相救」

日本壽司郎推啤酒半價暢飲卻「一開店就缺貨」 客人怒批變相詐欺

日美女議員涉嫌詐騙千萬補助款 本人喊冤「人氣太高被利用」

5歲童熱天喝冰水突倒地不起…死因「心律不整」 醫籲這狀況最危險

相關新聞

智利礦場附近天坑直徑倍增 大到能吞噬凱旋門

智利一處巨型天坑直徑又增加了1倍，大到能吞噬法國的凱旋門（Arc de Triomphe），促使官員下令附近銅礦場停止作...

重達450公斤！義大利河床乾旱驚見「二戰未爆彈」、軍方成功引爆

今年夏天席捲歐洲的熱浪不僅帶來創紀錄的高溫和燒焦的田野，義大利波河（Po）受到旱災的影響導致水流過低，意外讓一枚二戰時期...

原爆見證：美國漠視人間煉獄的「新聞審檢制度」

「那是一顆原子彈，駕馭了宇宙的基本力量。這股連太陽都要從中吸取能量的力量，已經釋放到那些在遠東發動戰爭的人身上…7月26日之所以要在波茨坦發表最後通牒，就是要使日本人民免遭徹底毀滅。日本的領導人立刻拒絕了這份通牒。如果，他們仍不接受我方條件，那麼將還會再有一場毀滅之雨。這樣的毀滅之雨是地球上從未出現過的。」

觀光客回流卻沒車！沖繩租車價格暴漲 四天三夜價飆破10萬日幣

過去兩年，新冠肺炎疫情重創全球觀光業，許多觀光勝地都面臨遊客大減，營運困難的窘境。近來雖然各國逐漸開放，然而一下子景氣回升的同時，觀光業者則在客人大批回流時，另外一項新的問題。

婚禮突變命案現場 新娘因「熱情招呼賓客」遭新郎活活打死

2020年在俄羅斯的一場婚禮上驚傳兇殺案，當時一對新人在婚禮途中發生爭執，新郎情緒失控下直接在眾人面前毆打新娘致死，甚至在犯案後將屍體推落懸崖，被警方當場逮捕，近日該起案件的判決結果正式出爐，再度引發外界關注。

泳客在紐西蘭海域遇上鯊魚 一群海豚「築牆相救」

英國籍泳將亞當（Adam Walker）日前在紐西蘭海域游泳，不料遇到鯊魚攻擊，幸好一群海豚路過，圍圈築牆保護亞當，以抵擋鯊魚的攻擊，獲救的亞當直呼「這群海豚是英雄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。