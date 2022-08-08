婚禮突變命案現場 新娘因「熱情招呼賓客」遭新郎活活打死

2020年在俄羅斯的一場婚禮上驚傳兇殺案，當時一對新人在婚禮途中發生爭執，新郎情緒失控下直接在眾人面前毆打新娘致死，甚至在犯案後將屍體推落懸崖，被警方當場逮捕，近日該起案件的判決結果正式出爐，再度引發外界關注。

根據每日郵報報導，俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）契克村（Chik）的一場婚宴演變成兇殺現場，當時33歲的多爾吉克（Stepan Dolgikh）與36歲的普魯登塞娃（Oksana Poludentseva）正在民宅宴客，過程中新娘開心地接待賓客，卻因與一位客人相談甚歡令新郎心生妒忌，盛怒下將她活活打死，事後還把屍體推入山溝中。

首席調查員彼得魯辛（Kirill Petrushin）描述，一開始犯人在屋外對新娘拳打腳踢，還進到屋內繼續追打，先是抓住她的頭髮歐打，接著把她推到街上重擊身體和頭部，在新娘看似奄奄一息後便將她扔進了附近的山谷，該事件僅發生在兩人交換誓言後的幾小時內。

現場賓客因懼怕新郎未挺身阻止，選擇趕忙報警處理，新郎當場被俄羅斯警方逮捕，他坦承一切罪行，但堅稱是新婚妻子行為不端才痛下殺手，沒有絲毫悔意，最終被判有期徒刑 18 年。

報導也指出，多爾吉克先前曾就因謀殺和搶劫入獄，服刑期間與普魯登塞娃成為筆友進而相愛，新娘友人感嘆，「她真的很愛他，並且一直等待他刑滿釋放，因為她相信自己可以幫助他改過自新」。