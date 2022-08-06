西班牙金髮妹瘋狂圈粉 網友看了好心動：立刻報名學外語

愛上一個人，總願意為他／她做些瘋狂的事！台灣討論區PTT早前瘋傳西班牙的美女Desıreé Alcαhut（IG：desialcahut）的照片，金髮碧眼的她擁有豐滿身材配修長美腿與曲線，令網友看得臉紅心跳。

網友們大讚，「棒呆了」、「西班牙好讚」、「很漂亮」，不少人更笑說要去報名學西班牙語，以便跟這位外籍美女多多溝通。

Desıreé Alcαhut的照片在台灣討論區上瘋傳，金髮碧眼的她擁有豐滿身材配修長美腿與曲線，圈粉無數。圖／取自IG@desialcahut

延伸閱讀：

怎麼看都是韓國美女！會說韓文網紅竟然是純正台妹 IG福利照太犯規

「最美姑姑」抱孩照瘋傳！熱愛健身 網友：過兒在此

文章授權轉載自《香港01》