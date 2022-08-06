聽新聞
test
0:00 / 0:00
西班牙金髮妹瘋狂圈粉 網友看了好心動：立刻報名學外語
愛上一個人，總願意為他／她做些瘋狂的事！台灣討論區PTT早前瘋傳西班牙的美女Desıreé Alcαhut（IG：desialcahut）的照片，金髮碧眼的她擁有豐滿身材配修長美腿與曲線，令網友看得臉紅心跳。
網友們大讚，「棒呆了」、「西班牙好讚」、「很漂亮」，不少人更笑說要去報名學西班牙語，以便跟這位外籍美女多多溝通。
延伸閱讀：
怎麼看都是韓國美女！會說韓文網紅竟然是純正台妹 IG福利照太犯規
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言