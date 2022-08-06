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騎車出意外鞋帶全捲進車輪裡 員警一舉動解圍獲網大讚「對警察改觀」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友某次因意外讓鞋帶不慎脫落，但有好心員警馬上拿自己的鞋帶替他解圍。圖擷取自twitter
一位網友某次因意外讓鞋帶不慎脫落，但有好心員警馬上拿自己的鞋帶替他解圍。圖擷取自twitter

警察號稱是「人民的保母」，平時除了打擊犯罪之外，不時也有善心的警察，在一般民眾遇到困擾時，願意及時出手相救。最近有位日本網友，就碰上了這麼一段佳話。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「cbr600rr_nc23k」最近分享一則貼文，表示最近他和朋友一起騎車出遊時，其中一位朋友碰到了一些小意外。雖然本人只有非常小的輕傷，不過鞋帶卻因此被捲入機車輪胎之中，弄得沒辦法繼續穿著同一隻鞋。

然而，就在警方到場處理事故的同時，面對這位困擾的騎士，其中一位員警立刻把自己的鞋帶拆下來，提供給騎士應急之用。當事者在收下鞋帶後順利返家，後來還多次聯絡警方表示謝意，而這樣溫馨的故事，也引起許多網友們的迴響。

不少網友紛紛表示「警察太暖了吧」、「令人尊敬的警官」、「好喜歡這種溫馨的新聞」、「反而擔心那警察要怎麼回去」、「我本來對警察沒啥好感，這下改觀了」、「平常還要維持治安，警察們真的辛苦了」、「其實這樣的好員警很多，只是新聞都不會報，所以大家都不曉得而已」。

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