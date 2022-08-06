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騎車出意外鞋帶全捲進車輪裡 員警一舉動解圍獲網大讚「對警察改觀」
警察號稱是「人民的保母」，平時除了打擊犯罪之外，不時也有善心的警察，在一般民眾遇到困擾時，願意及時出手相救。最近有位日本網友，就碰上了這麼一段佳話。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「cbr600rr_nc23k」最近分享一則貼文，表示最近他和朋友一起騎車出遊時，其中一位朋友碰到了一些小意外。雖然本人只有非常小的輕傷，不過鞋帶卻因此被捲入機車輪胎之中，弄得沒辦法繼續穿著同一隻鞋。
ちょっと事故って靴紐どっか行っちゃったからなんか紐持ってないですか？ってお巡りさんに聞いたら、自分の靴から靴紐とってあげてた🥺 pic.twitter.com/b9woCwll2z— たたまる (@cbr600rr_nc23k) August 3, 2022
然而，就在警方到場處理事故的同時，面對這位困擾的騎士，其中一位員警立刻把自己的鞋帶拆下來，提供給騎士應急之用。當事者在收下鞋帶後順利返家，後來還多次聯絡警方表示謝意，而這樣溫馨的故事，也引起許多網友們的迴響。
不少網友紛紛表示「警察太暖了吧」、「令人尊敬的警官」、「好喜歡這種溫馨的新聞」、「反而擔心那警察要怎麼回去」、「我本來對警察沒啥好感，這下改觀了」、「平常還要維持治安，警察們真的辛苦了」、「其實這樣的好員警很多，只是新聞都不會報，所以大家都不曉得而已」。
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